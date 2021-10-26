Yunan basını böyle duyurdu! Aksungur: Ege'deki yeni, çok ciddi Türk tehdidi

star.com.tr 26 Ekim 2021 Salı 15:20 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 15:20

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TAI) yerli imkanlarla özgün olarak geliştirdiği Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Aksungur'un, Türk Deniz Kuvvetlerine teslimatı gerçekleştirildi.



Aksungur teslimatını tedirginlikle karşılayan Yunan medyası, yerli İHA'yı 'Ege'deki yeni, çok ciddi Türk tehdidi' olarak niteledi.

Savunma haberlerinin yer aldığı defence-point adlı portal, Aksungur teslimatıyla ilgili, 'Türk Donanması teslim edilen Aksungur, Anka'nın "ağabeyidir" ve deniz gözetimi, düşman iletişiminin gözetimi ve aynı zamanda saldırılar için kullanılabilir.' ifadelerine yer verdi.

Haberde Aksungur'un 'çok ciddi' tehdit olduğu belirtilirken, kabiliyetleri bir bir sıralandı.

AKSUNGUR

Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Kesintisiz Çok Rollü İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için ANKA-AKSUNGUR İHA Sistemi; gündüz/gece İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri'ni EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemidir.

AKSUNGUR 40000 ft'e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel PD-170 motoruna sahiptir.

İlk uçuşunu 2019'da yapan Aksungur'a bugüne kadar 3 farklı EOIR kamera, 2 farklı SATCOM, 500 libre sınıfı Teber 81/82, Kanatlı Güdüm Kiti 82, yerli motor PD170 gibi birçok ekipman entegre edildi.

Bu çalışmalara ek olarak 2021 yılının ikinci çeyreğinde ilk saha görevine başlayan Aksungur'un sahadaki uçuşu 1000 saati geride bıraktı