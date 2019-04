'Yurt dışı seyahati sıtmayı yayıyor'

Dünyada her yıl yüz binlerce can alan sıtma hastalığının Türkiye’de tekrar yayılma riski devam ediyor. Sıtmanın endemik olduğu ülkelere gidenler, paraziti oradan alarak hastalığa yakalanabiliyor. Türkiye’de her yıl ortalama 200-250 yurt dışı kaynaklı sıtma vakası bildirimi yapılıyor. Sıtma Eliminasyon Programı faaliyetlerini sürdüren Sağlık Bakanlığınca 25 Nisan Dünya Sıtma Günü dolayısıyla sıtma tedavisi ve vaka yönetiminde başta klinisyenler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına katkı sağlanması amacıyla hazırlanan “Sıtma vaka yönetimi rehberi” dijital ortamda yayımlandı. Rehberin ön sözünde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da sıtma hastalığıyla mücadeleye dair açıklamalarına yer verildi.

YERLİ BULAŞMA BİTTİ

Sıtmanın dünyada büyük çoğunluğu Afrika kıtasında yer alan 91 ülkede yaygın olarak görülen bir enfeksiyon hastalığı olduğuna işaret eden Bakan Koca, “Ülkemizde sıtmanın elimine edilebilme şartlarının oluştuğu kararına varılarak Sıtma Eliminasyon Programı başlatılmış ve büyük bir başarıya imza atılarak yerli sıtma bulaşı sona erdirilmiştir. Halen sadece yurt dışı sıtma vakaları bildirilmektedir. Ancak ülkemizde sıtma etkenini nakleden anofel türü sivrisineklerin bulunması, düzensiz göçmenler, ülkemizin sıtmanın yayılabileceği subtropikal bölgede yer alması ve iklim değişikliği nedeniyle ortalama hava sıcaklıklarında gözlenen artışlar, sıtmanın endemik olduğu ülkelere seyahat edenlerin ve bu bölgelerden gelenlerin sayısının artması nedeniyle sıtma bulaşının yeniden başlama riski halen devam ettiğinden, Sıtma Eliminasyon Programı çerçevesinde çalışmalarımız kesintisiz olarak devam etmektedir” değerlendirmesini yaptı. Değişen sıtma vaka profili nedeniyle vaka yönetiminde güncellemeye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Bakan Koca, “Bu rehberin ülkemizdeki sıtma vakalarının uygun ve etkili tedavisine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.