Yutma güçlüğü çeken Kıbrıs gazisine kalın bağırsağından yemek borusu yapıldı

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Aydın, yemek yerken yaşadığı yutma güçlüğü nedeniyle Farabi Hastanesinin Genel Cerrahi Bölümüne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde, yemek borusunda tümör tespit edilen Aydın, göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Atilla Türkyılmaz ve cerrahi onkoloji uzmanı Doç. Dr. Ahmet Akbaş tarafından ameliyat edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Türkyılmaz, bu tür ameliyatlarda normal şartlarda, hastaya midesinden alınan parçayla yemek borusu yapıldığını belirterek, Hasan Aydın'a, daha önce midesinden ameliyat geçirdiği için farklı bir yöntem uygulandığını anlattı.

Hastaya, kalın bağırsağının bir kısmı alınarak yemek borusu yapıldığını ifade eden Türkyılmaz, ameliyat sonrası hastanın genel durumunun iyi olduğunu, taburcu edilmesinin planlandığını aktardı.

Doç. Dr. Akbaş ise kalın bağırsak kullanılarak yemek borusu yapılmasının çok nadir uygulanan bir yöntem olduğunu kaydederek, KTÜ Farabi Hastanesinde ilk kez gerçekleştirildiğini, benzer hastalar için bütün ileri cerrahi girişimlerin uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

Sağlığına kavuşan Hasan Aydın da ameliyattan sonra rahatladığına işaret ederek, "Ben, devletim için Kıbrıs'ta ön saflarda mücadele ettim. Devletimizden Allah razı olsun. Atilla Hocam çok sağ olsunlar. Hastalığımla ilgili çok nadir uygulanan bir yöntem ile beni eski sağlığıma kavuşturdular. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

