Yüzde 95'i tamamlandı! Açıldığında kente nefes aldıracak

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uras, "Samsun Şehir Hastanesi, Samsun'un 20-30 yıllık sağlık yatırımları nezdindeki sağlık sorununu ciddi manada çözecek. İnşaatı 2024 yılında firmadan teslim almayı ve ivedi bir şekilde Samsun Şehir Hastanesi'ni hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

Yapımına 2020 yılında başlanılan Samsun Şehir Hastanesi, son aşamaya geldi. Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla yapılan Samsun Şehir Hastanesi'nin 2024 yılı içinde açılması hedeflenirken kentteki diğer hastanelerin akıbeti de belli oldu.

"KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE TAŞINIYOR"

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, son gelişmelerle ilgili, "Samsun Şehir Hastanesi'nde sona gelmiş sayılırız. İnşaatı 2024 yılında firmadan teslim almayı ve ivedi bir şekilde Samsun Şehir Hastanesi'ni hizmete açmayı planlıyoruz. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne dönüştürerek, yeniden düzenlemeyi planlıyoruz. Dönüştürülen bu bina, yani şu an ki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Şehir Hastanesi'nin ek hizmet binası olacak. Şu anda mevcut hizmet veren İlkadım ilçemizdeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni boşaltacağız. Oradaki bina çok eski ve taleplerimize karşılık vermiyor. O binayı Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşıdığımız zaman insanlarımız çok daha kaliteli bir hizmet alacak. Aynı zamanda bu bina Şehir Hastanesi'nin ek hizmet binası olduğu zaman doktor görevlendirmeleri çok daha rahat bir şekilde yapılacak. Bu şekilde totalde 1600-1700 kapasiteli bir yatak kapasitemiz olacak. Şehir Hastanesi yatak kapasitesi çok daha artırılacak bir hastanedir. Bu düzenlemelerle ilimizde uzun bir dönem boyunca ameliyathane ve yatak sorunu yaşamayacağız. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nün Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yanındaki Kamu Kampüsü alanına yapılmasını planlıyoruz. Şu an için Gazi Devlet Hastanesi'nin kapanması ile ilgili bir şey yok. Gazi Devlet Hastanesi mevcut konumunda sağlık hizmeti vermeye devam edecek. İlerleyen dönemde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin ve Sağlık Müdürlüğü'nün bulunduğu alandan taşınmasından sonra, bu alanda yeni Gazi Devlet Hastanesi'ni inşa ederek, İlkadım'da insanların kolaylıkla sağlık hizmetlerine ulaşabileceği daha nitelikli bir 2. basamak bir hastanemiz olacak" diye konuştu.

"ATAKUM VE TEKKEKÖY DEVLET HASTANELERİ'NDEKİ SON GELİŞMELER"

Müdür Uras, Atakum ve Tekkeköy Devlet Hastaneleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Atakum Devlet Hastanesi'nin projesi hazırlandı. Bu hastanemiz 350 yatak olarak planlanmıştı. Projede bazı revizyonlar yaptık. Atakum nüfusu artan, sürekli büyüyen büyük bir merkez ilçemizdir. Buradaki nüfus artışını göz önünde bulundurarak Atakum'da şu an için 350 yatak kapasite bulunan ama rahatlıkla 600 yatağa evrilebilecek hastane projesi yeniden çizildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'ın desteğiyle hastane arazisini büyüttük. En kısa zaman içinde Atakum'da bir devlet hastanesi yapılmaya başlanacak. Tekkeköy Devlet Hastanesi ise yeniden bir ihale ile insanlarımızın hizmetine hızlı bir şekilde sunulacak. Böylece merkezde 3 tane büyük 2. basamak hastane ve devasa bir 3. basamak Şehir Hastanesi ile insanlarımıza çok daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunumu gerçekleştireceğiz."

"YOĞUN BAKIM YATAĞI SIKINTISI YAŞAMAYACAĞIZ"

Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla yoğun bakım sıkıntısı yaşamayacaklarını ifade eden Uras, "Samsun Şehir Hastanemiz şu an bin 103 yatak kapasitelidir. Eğitim ve Araştırma Hastanemizi şehir hastanemize bağladığımız zaman totalde bin 600, bin 700 yatak kapasitesine ulaşacağız. Şu anda yoğun bakım yatağında bir miktar sıkıntı yaşıyoruz. Oluşan bu yeni yatak kapasitesiyle bunu ciddi manada çözeceğiz. Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek bina olduğu için totalde bizim yaklaşık 350 yoğun bakım yatağımız olacak. Uzun bir dönem ilimizde yoğun bakım yatağı sıkıntısı yaşamayacağız. Tekkeköy ve Atakum Devlet Hastaneleri aktifleştiği an Gazi Devlet Hastanesi ile beraber Samsun'un 20-30 yıllık sağlık yatırımları nezdindeki sorunu ciddi manada çözülecek" şeklinde konuştu.