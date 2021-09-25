1 milyar dolar değerinde! Çok sayıda F-35 sipariş ettiler

Sputnik 25 Eylül 2021 Cumartesi 08:26 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 08:28

Pentagon, üretici şirket Lockheed Martin'den toplam maliyeti 1 milyar dolardan fazla olan 16 adet F-35 jeti daha sipariş ettiklerini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), silah tekeli Lockheed Martin'den donanma ve hava kuvvetlerinin kullanımına sunulacak 16 adet F-35 jeti sipariş ettiklerini bildirdi.

Sputnik'in haberine göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şirket ile yapılan sözleşme değişikliğinin maliyetinin 1 milyar dolardan fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, sipariş edilen uçaklarının 10'unun hava kuvvetlerine, 6'sının ise donanmaya tahsis edileceği belirtildi.

F-35 uçağını geliştirme programı şimdiye kadar ABD bütçesine neredeyse 400 milyar dolara mal oldu.