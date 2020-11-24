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Savunma

1 milyar dolarlık anlaşma: Macaristan'dan NASAMS hamlesi

ABD'nin Macaristan Büyükelçisi David Cornstein ve Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko, 1 milyar dolarlık NASAMS hava savunma sistemlerinin satın alınması için bir mutabakat anlaşması imzaladı.

star.com.tr24 Kasım 2020 Salı 20:03 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 20:03
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Macaristan'ın, Norveçli şirket Kongsberg ve Amerikan savunma devi Raytheon tarafından yaklaşık 1 milyar dolarlık bir maliyetle NASAMS hava savunma sistemlerini satın almayı kabul ettiği bildirildi.

Macaristan'ın, ABD şirketi Raytheon ve Norveç menşeli Kongsberg Defence & Aerospace tarafından ortaklaşa geliştirilen bu hava savunma sistemini 2023 yılında teslim alması bekleniyor.

Macaristan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Dr. Gaspar Maroth, "ABD başkentini koruyan ve NATO'da yaygın olarak kullanılan NASAMS sistemlerini seçerek, ittifak gereksinimlerine en iyi uyumu sağlayan bir çözümü seçtik" şeklinde konuştu.

Halihazırda, NASAMS Hava Savunma Füze Sistemi, Şili, Finlandiya, Litvanya, Hollanda, Norveç, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Endonezya'da hizmet vermektedir.

Macaristan'da, NASAMS'ın eski Sovyet teknolojisinin yerini alması bekleniyor.

star.com.tr

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