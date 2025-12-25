İSTANBUL 13°C / 7°C
25 Aralık 2025 Perşembe
  10 adet F-16 savaş uçağı hava üssüne geliyor! Teslimatın başlaması an meselesi
Savunma

10 adet F-16 savaş uçağı hava üssüne geliyor! Teslimatın başlaması an meselesi

Bu yıl dünyada birçok bölgede savaş çanları fazla çalmaya başladı. Balkan ülkeleri de oluşabilecek her türlü tehdide karşı harekete geçmek için hamle yapmaya başladı. Özellikle ABD yapımı olan F-16 savaş uçakları için son dakika hamlesi geldi. Hırvatistan yönetimi, ABD yapımı F-16 savaş uçakları için kollarını sıvadı. İşte detaylar…

25 Aralık 2025 Perşembe 14:32
10 adet F-16 savaş uçağı hava üssüne geliyor! Teslimatın başlaması an meselesi
Balkanlarda her türlü senaryoya karşı hazırlık başladı. Hırvatistan yönetimi, oluşabilecek tehlikelere karşı savaş uçağı filosunu yenilemek için harekete geçti. Zagreb yönetiminin, ABD ile F-16 savaş uçağı konusunda görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.

HIRVATİSTAN'DAN KRİTİK F-16 SAVAŞ UÇAĞI ADIMI

Balkanlar'da tansiyon yeniden yükseliyor. İddialara göre Hırvatistan, hava gücünü modernize etmek amacıyla 10 adet F-16 savaş uçağı alımı için görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. F-16 savaş uçağı hamlesi, yalnızca Hırvatistan için değil, bölgedeki tüm ülkeler açısından stratejik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Savunma kulislerinde konuşulanlara göre Zagreb yönetimi, mevcut hava filosunu yenilemek ve NATO standartlarını güçlendirmek amacıyla F-16 savaş uçağı seçeneğini yeniden gündemine aldı. Özellikle son dönemde artan güvenlik endişeleri, F-16 savaş uçağı alımını Hırvatistan için öncelikli hale getirdi.

Askeri uzmanlar, F-16 savaş uçağı tercihinin hem operasyonel kabiliyet hem de bakım maliyetleri açısından Hırvatistan'a avantaj sağlayabileceğini belirtiyor.

BALKANLAR'DA F-16 SAVAŞ UÇAĞI YARIŞI MI BAŞLIYOR?

Hırvatistan'ın F-16 savaş uçağı için görüşmelere başlayacağı iddiası, "Balkanlar'da yeni bir silahlanma yarışı mı başlıyor?" sorusunu da beraberinde getirdi. Bölgedeki bazı ülkelerin de hava kuvvetlerini modernize etme planları yaptığı bilinirken, F-16 savaş uçağı merkezli bu adım dengeleri değiştirebilir.

NATO UYUMU VE F-16 SAVAŞ UÇAĞI DETAYI

Uzmanlara göre F-16 savaş uçağı, NATO uyumluluğu açısından Hırvatistan'ın elini güçlendirecek bir platform. Uzun yıllardır birçok NATO ülkesinin envanterinde bulunan F-16 savaş uçağı, modernizasyon seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

  • F-16 savaş uçağı
  • Balkan ülkeleri
  • Hıvatistan

