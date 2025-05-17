Silahlar en son konfigürasyonlarıyla üretilecek ve 2035 yılına kadar her seferinde 1.000 adetlik partiler halinde teslim edilecek.

Dronlar teslimatın ardından, hem yaya birlikler için bağımsız bir sistem olarak hem de araçlardan fırlatılabilen mobil operasyon yeteneği olarak dağıtılacak.

Varşova, kamikaze dronların hafif zırhlı hedeflerden düşman piyade birliklerine kadar çeşitli tehditleri tespit edip etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılacağını belirtti.

WARMATE KAMİKAZE DRONE

WB Group tarafından geliştirilen Warmate dolaşan mühimmat, 1,1 metre uzunluğa ve 1,6 metre kanat açıklığına sahiptir.

Azami kalkış ağırlığı 6 kilogram olan dron, standart ve termobarik bombalar gibi farklı savaş başlıkları taşıyabilir.

Elektrikli motorla çalışan Warmate, 300 metreye kadar irtifaya çıkabilir ve saatte 150 kilometre hıza ulaşabilir.

Sistem, 30 kilometre mesafeye kadar düşman unsurlarını imha edebilme kapasitesine sahiptir.