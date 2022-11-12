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Savunma

Kıtalararası dev İHA Wing Loong-3! 10 bin kilometre menzili var

Çin, kıtalararası görev yapabilen dev İHA'sını tanıttı. 10 bin kilometre menzile sahip Wing Loong-3'ün 40 saate yakın uçuş süresi var. Wing Loong-3'ün kanat uzunluğu ise 24 metreyi geçiyor.

12 Kasım 2022 Cumartesi 08:05 - Güncelleme:
Kıtalararası dev İHA Wing Loong-3! 10 bin kilometre menzili var
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Çin, kıtalararası görev yapabilen 10 bin kilometre menzilli dev İHA'sı Wing Loong-3'ü tanıttı. İHA, askeri faaliyetlerin dışında atmosferik ölçüm ve acil kurtarma görevlerinde de kullanılacak.

Uluslarası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda gösterilen Wing Loong-3 adlı İHA, 24 metreyi geçen kanat uzunluğuna sahip. İHA'nın uzun mesafe takip ve keşif görevlerinin yanı sıra acil müdahale gerektiren hedeflere saldırıyla uzun süreli hava devriyeleri gibi kıtalararası görevleri gerçekleştirebileceği de belirtildi.

Askeri çalışmalara ek olarak atmosferik ölçüm ve acil kurtarma gibi sivil görevlerde de yer alacak. 16 farklı füze ve bomba taşıma kapasitesi olan İHA, diğer drone ve helikopterlere karşı da saldırı düzenleyebilecek.

İHA, radarsavar füzeleri, güdümlü kayma bombası ve sonar şamandırası gibi farklı silahları da taşıyabilecek. 40 saate yakın uçuş süresine sahip İHA'nın en kısa zamanda aktif şekilde kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

Çin Havacılık Sanayii Kurumu'nun (AVIC) Wing Loong- 3 modelinin seri üretiminin yapılabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

  • Wing Loong-3

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