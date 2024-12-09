Almanya, F-35A savaş uçaklarını teslim almak için gün sayıyor. ABD ile 35 adet F-35A savaş uçağı için anlaşma sağlayan Almanya'nın jetleri B61 nükleer bombalarını taşıyabilecek şekilde dizayn ediliyor.

Almanya hükümeti F -35 jetlerinin satın alınması için bütçeden yaklaşık 10 milyar avroluk bir kaynak ayırmıştı. Söz konusu F-35 anlaşması dahilinde yedek parça, silah ve bakım hizmetleri de bulunuyor.

35 ADET F-35'İN TESLİMATI PLANLANIYOR

Almanya ile ABD arasında imzalanan anlaşmaya göre Lockheed Martin, 35 adet F-35A jetinin ilk teslimatlarını 2026 yılında yapmaya başlayacak. Jetin eğitim operasyonları ise başlangıçta ABD'de bulunan Ebbing Hava Ulusal Muhafız Üssü'nde gerçekleştirilecek. Almanya ise teslim alacağı uçakları 2027 yılında Büchel Hava Üssü'ne konuşlandırılmayı planlıyor.

Gelecek olan F-35'lerle beraber eski nesil Tornado uçaklarını 2030'da kullanımdan kaldıracak.

F-35 SATIN ALIMI PROTESTE EDİLMİŞTİ

Almanya'nın söz konusu satın alması ile ilgili bir grup aktivist, hükümetin F-35 savaş uçağı satın alma planını protesto etmek amacıyla parlamentonun önünde toplanmıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve bakanları tasvir eden maskeler takan aktivistler, uçak anlaşmasını protesto eden pankartlar taşımış ve bir F-35 savaş uçağı maketini de çöp kutusuna atmıştı.

Nükleer Savaşın Önlenmesi için Uluslararası Hekimler adlı oluşumdan Xanthe Hall, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın, ABD'nin Lockheed Martin şirketinden satın alacağı uçağın nükleer silah taşımak için kullanılabileceğini söylemişti.