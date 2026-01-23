Finlandiya'nın ilk F-35A savaş uçağı, ABD'nin Arkansas eyaletindeki Ebbing Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne ulaştı. Uçağın teslimatı, Finlandiya'nın F-35 programında resmi teslimat ve eğitim sürecinin başlamasını işaret ediyor.

Lockheed Martin'in Teksas'taki tesislerinden havalanan JF-501, Arkansas'a gerçekleştirilen intikal uçuşunu ABD Hava Kuvvetleri pilotu Binbaşı Cole "Laser" Kingsbery'nin kontrolünde tamamladı. Uçak, Ebbing Hava Ulusal Muhafız Üssü'nde Finlandiya F-35 Programı Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Tuukka Elonheimo'nun da aralarında bulunduğu yetkililer tarafından karşılandı.

Teslimatla ilgili değerlendirmede bulunan Albay Elonheimo, "Bu, Finlandiya Hava Kuvvetleri için tarihi bir gün. JF-501'in Ebbing Üssü'ne gelişi, F-35 kabiliyetimizin devreye alınmasında önemli bir dönüm noktası olmasının yanı sıra Finlandiya'nın F-35 savaş uçaklarının resmi teslimatını da simgeliyor." ifadelerini kullandı.

İlkbahar aylarında, Finlandiya'ya ait ilk F-35'ler Ebbing Üssü'nde başlangıç eğitimlerinin uygulamalı aşaması kapsamında hizmete alınacak. İlk etapta 8 uçağın Arkansas'a teslim edilmesi planlanırken, JF-509 ve sonrasındaki uçakların 2026'nın sonlarından itibaren doğrudan Finlandiya'ya gönderilmesi öngörülüyor.

ABD'deki ilk eğitim faaliyetlerinin 2028'in başlarına kadar süreceğini belirten Elonheimo, bu süreçte kazanılan tecrübe ve kurulan uluslararası ağların Finlandiya'nın F-35 filosunun uzun yıllar etkin şekilde kullanılmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından, eğitim amacıyla kullanılan 8 uçağın Finlandiya'ya intikal etmesi planlanıyor.

64 ADET F-35 TEDARİK EDİLECEK

Finlandiya Savunma Bakanlığı ile ABD'li üretici Lockheed Martin arasında imzalanan anlaşma, yalnızca uçakları değil; motorlar, yedek parçalar, silah sistemleri, eğitim paketleri, simülatörler ile uzun vadeli bakım ve lojistik desteği de kapsıyor. Yaklaşık 10 milyar dolar değerindeki anlaşma çerçevesinde F-35'ler, Finlandiya Hava Kuvvetleri'nin mevcut F/A-18 Hornet filosunun yerini alacak. Teslimatların 2026'dan itibaren hızlanması, tüm filonun ise 2030'lu yılların başında tam operasyonel hale gelmesi planlanıyor.