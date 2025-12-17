ABD'li Lockheed Martin 2025 yılının son günlerinde 5. nesil savaş uçağı F-35'lerin teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Texas eyaletindeki Fort Worth kentinde bulunan Lockheed Martin'e ait F-35 üretim tesisinde düzenlenen törenle, Finlandiya Hava Kuvvetleri için üretilecek F-35A Lightning II savaş uçaklarının ilki tanıtıldı.

Finlandiya hükümeti, 2021 yılında Lockheed Martin ile yaklaşık 10 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalayarak 64 adet F-35A savaş uçağı siparişi vermişti. Söz konusu siparişin teslimatlarının birkaç yıla yayılması planlanırken, ilk uçakların 2026 yılında Finlandiya'ya teslim edilmesi öngörülüyor. Finlandiyalı pilotların eğitimlerinin ise ABD'nin Arkansas eyaletinde yapılacağı belirtildi.

Bir F-35A savaş uçağının üretim maliyetinin yaklaşık 80 milyon dolar olduğu ifade edilirken, Lockheed Martin'in 2025 yılında 170 ila 190 adet F-35 teslim etmeyi planladığı kaydedildi.

Şirket verilerine göre, Lockheed Martin'in Texas'taki yıllık bordro gideri 17,7 milyar doları bulurken, Fort Worth'taki F-35 üretim tesisinde yaklaşık 19 bin 200 kişi istihdam ediliyor. Fort Worth Ticaret Odası ise F-35 programının bölge ekonomisine yaklaşık 7 milyar dolar katkı sağladığını ve Fort Worth genelinde 30 binden fazla istihdamı desteklediğini açıkladı.

Lockheed Martin F-35 Lightning II Programı Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Chauncey McIntosh, törende yaptığı konuşmada, "Bugün, ileri teknoloji, gelişmiş görev kabiliyeti ve tam hava hakimiyetini temsil eden Finlandiya'nın ilk F-35'ini kutluyoruz." dedi. McIntosh, "Giderek daha fazla rekabetin yaşandığı bir dünyada bu uçak, ulusal savunmayı güçlendiriyor, NATO entegrasyonunu derinleştiriyor ve müttefiklerin tüm alanlardaki hazırlık seviyesini artırıyor." ifadelerini kullandı.