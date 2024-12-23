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Savunma

100 adet F-35 resmen teslim ediliyor: Tarih vererek duyurdular

Savunma sanayi şirketi Lockheed Martin, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yapılan anlaşma kapsamında bu yıl 100 adet F-35 savaş uçağını teslim edeceğini resmen açıkladı. Pentagon ve Lockheed Martin geçtiğimiz günlerde 11,76 milyar dolarlık yeni bir F-35 sözleşmesine imza atmıştı.

Star Gazetesi23 Aralık 2024 Pazartesi 11:16 - Güncelleme:
100 adet F-35 resmen teslim ediliyor: Tarih vererek duyurdular
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Lockheed Martin, tüm olumsuzluklara rağmen Pentagon ile yapılan anlaşma kapsamında yıl sonuna kadar 100 F-35 savaş uçağını teslim edeceklerini açıkladı. Şirket, aksiliklerin yaşanmaması durumunda F-35 teslimatının 110 seviyelerine de çıkabileceği bildirildi.

Söz konusu şirket Pentagon'a teslim edeceği 66 F-35 savaş uçağını yeni yazılım ve donanım yükseltmeleri için bekletiyordu. Taraflar arasında anlaşma yapılmadan ise Pentagon, Lockheed Martin tarafından yapılacak teslimatı reddetmişti. Lockheed, Martin'in önümüzdeki günlerde yeni güncellemelerle yükselteceğinin de özellikle altı çizildi.

145 ADETLİK F-35 SİPARİŞİ ONAYLANDI

Geçtiğimiz günlerde Pentagon Lockheed Martin ile 11,76 milyar dolarlık yeni bir sözleşme imzalamıştı. Yapılan anlaşma kapsamında söz konusu şirket hava kuvvetlerine 145 adet F-35 savaş uçağını Haziran 2027'ye teslim edecek. Söz konusu F-35 anlaşmasına göre, 48 adet hava kuvvetleri için, 16 adet deniz piyadeleri için, 14 adet ise ülke donanması için üretilecek.

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