Lockheed Martin, tüm olumsuzluklara rağmen Pentagon ile yapılan anlaşma kapsamında yıl sonuna kadar 100 F-35 savaş uçağını teslim edeceklerini açıkladı. Şirket, aksiliklerin yaşanmaması durumunda F-35 teslimatının 110 seviyelerine de çıkabileceği bildirildi.

Söz konusu şirket Pentagon'a teslim edeceği 66 F-35 savaş uçağını yeni yazılım ve donanım yükseltmeleri için bekletiyordu. Taraflar arasında anlaşma yapılmadan ise Pentagon, Lockheed Martin tarafından yapılacak teslimatı reddetmişti. Lockheed, Martin'in önümüzdeki günlerde yeni güncellemelerle yükselteceğinin de özellikle altı çizildi.

145 ADETLİK F-35 SİPARİŞİ ONAYLANDI

Geçtiğimiz günlerde Pentagon Lockheed Martin ile 11,76 milyar dolarlık yeni bir sözleşme imzalamıştı. Yapılan anlaşma kapsamında söz konusu şirket hava kuvvetlerine 145 adet F-35 savaş uçağını Haziran 2027'ye teslim edecek. Söz konusu F-35 anlaşmasına göre, 48 adet hava kuvvetleri için, 16 adet deniz piyadeleri için, 14 adet ise ülke donanması için üretilecek.

145 adetlik F-35 siparişi kabul edildi: 11.76 milyar dolarlık anlaşmaya onay

Beklenen patriot siparişi kabul edildi: 103,8 milyar dolarlık rekor onay

25 adet Eurofighter için onay