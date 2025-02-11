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Savunma

100 adet F-35 Yunanistan'ı korkuttu! ABD ve Türkiye anlaşmaya çok yakın

ABD Kongresi'ne ait bir raporda Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına ilişkin önemli bir detay yer alırken, gelişmeyi yakından takip eden Yunan medyası, Ankara'nın Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen gelişmiş savaş uçağını almaya çok yakın olduğunu bildirdi. Haberde, Türk Hava Kuvvetleri'ne toplamda 100 F-35 tedarikinin önünün açılabileceği ifade edilirken, Atina'nın hava gücü açısından Ankara'nın önüne geçmek için yoğun çaba sarf ettiği vurgulandı.

Abbulmuttalip Alnıaçık11 Şubat 2025 Salı 20:22 - Güncelleme:
100 adet F-35 Yunanistan'ı korkuttu! ABD ve Türkiye anlaşmaya çok yakın
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ABD Kongresi'nde bulunan Araştırma Servisi tarafından hazırlanan söz konusu rapor, Türkiye'nin F-35 alımı ile ilgili satış konusunda kararın yeniden gözden geçirilebileceğine vurgu yapıyor.

Raporda hem Türkiye hem de Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yer verilirken, ABD yönetiminin, BAE'nin Çin ile yakınlaşması nedeniyle satış izni verdiği F-35 konusunda geri adım attığı vurgulandı.

100 ADET F-35'İN ÖNÜ AÇILABİLİR

Yunan basını ise haberlerinde söz konusu raporun Ankara'nın F-35 programına dönüşü konusunda önemli bir gelişmeyi teşkil ettiğini aktardı. Haberde, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını engelleme kararını yeniden gözden geçirebileceği belirtilirken, olası senaryonun gerçekleşmesinin bölgede önemli bir etki oluşturacağı dile getirildi.

Türkiye'nin, F-35 programındaki dokuz ortak ülkeden biri olduğu ve Türk Hava Kuvvetleri'ne 100 jet teslimatının planlandığı aktarıldı. Haberde ayrıca, Kongre raporunda, gövde ve iniş takımı gibi önemli parçalar da dahil olmak üzere 900'den fazla bileşenin Türkiye'de üretildiğinin altı çizildiği belirtildi.

MALİ VE LOJİSTİK ZORLUKLARI KABUL ETTİLER

Haberde Türkiye ve Yunanistan arasında karşılaştırma yapılırken, önemli mali ve lojistik zorluklara rağmen uzun vadeli savunma stratejisini pekiştirmek amacıyla Atina yönetiminin 20 adet F-35 savaş uçağı satın almak için anlaşma imzaladığı aktarıldı.

Yunan yetkililerin, özellikle Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerginliklerden sonra, hava gücünde Türkiye'nin ilerisine geçmeye çaba sarf ettiğinin altı çizilen haberde, ABD'nin, hem Yunanistan'ın F-35 talebini hem de Türkiye'nin F-16 yükseltmelerini onayladığı hatırlatıldı.

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