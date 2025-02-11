100 adet F-35 Yunanistan'ı korkuttu! ABD ve Türkiye anlaşmaya çok yakın

ABD Kongresi'nde bulunan Araştırma Servisi tarafından hazırlanan söz konusu rapor, Türkiye'nin F-35 alımı ile ilgili satış konusunda kararın yeniden gözden geçirilebileceğine vurgu yapıyor.

Raporda hem Türkiye hem de Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yer verilirken, ABD yönetiminin, BAE'nin Çin ile yakınlaşması nedeniyle satış izni verdiği F-35 konusunda geri adım attığı vurgulandı.

Yunan basını ise haberlerinde söz konusu raporun Ankara'nın F-35 programına dönüşü konusunda önemli bir gelişmeyi teşkil ettiğini aktardı. Haberde, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını engelleme kararını yeniden gözden geçirebileceği belirtilirken, olası senaryonun gerçekleşmesinin bölgede önemli bir etki oluşturacağı dile getirildi.

Türkiye'nin, F-35 programındaki dokuz ortak ülkeden biri olduğu ve Türk Hava Kuvvetleri'ne 100 jet teslimatının planlandığı aktarıldı. Haberde ayrıca, Kongre raporunda, gövde ve iniş takımı gibi önemli parçalar da dahil olmak üzere 900'den fazla bileşenin Türkiye'de üretildiğinin altı çizildiği belirtildi.

Haberde Türkiye ve Yunanistan arasında karşılaştırma yapılırken, önemli mali ve lojistik zorluklara rağmen uzun vadeli savunma stratejisini pekiştirmek amacıyla Atina yönetiminin 20 adet F-35 savaş uçağı satın almak için anlaşma imzaladığı aktarıldı.

Yunan yetkililerin, özellikle Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerginliklerden sonra, hava gücünde Türkiye'nin ilerisine geçmeye çaba sarf ettiğinin altı çizilen haberde, ABD'nin, hem Yunanistan'ın F-35 talebini hem de Türkiye'nin F-16 yükseltmelerini onayladığı hatırlatıldı.