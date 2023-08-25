100 kilometreden hedefi vurmuştu: SİPER için tarih belli oldu

Görgün, son zamanlarda çok katmanlı hava savunma sistemleri konusunda hızlı bir ilerleme kat ettiklerini belirterek , "Kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemlerimizin testleri başarıyla tamamlandı. SİPER Ürün-1'in kabulleri inşallah bu sene tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 25-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen IDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na ilişkin bir video paylaştı.

SSB'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, SSB Başkanı Haluk Görgün'ün açıklamalarına yer verildi.

Bu yıl büyük başarılarla ve güçlü iş birlikleriyle geride bıraktığımız #IDEF23'te, Türk savunma sanayiinin gelişimi tüm dünyaya örnek oldu.

Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan tarafından ortaya konulan irade ve destekle, global iş birliklerimizi sadece alışveriş ve teknoloji... https://t.co/Db2FvWYTU9 — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) August 24, 2023

6 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişiminin, sektörün gerçekleştirdiği ihracat rakamlarıyla kendini gösterdiğini aktaran Görgün, "Geçtiğimiz sene ihracat 4,4 milyar dolarla kapanmıştı. Bu sene itibarıyla 6 milyar doları hedefliyoruz. 10 milyar dolara da çok kısa zamanda ulaşabileceğimizi görebiliyoruz. Platformlarımızın sayısı artıyor. Özellikle komplike sistemlerimizin kendi ordumuza teslimatları arttıkça, uluslararası anlamda da tercih sebebi oluyor ve ihracatları da artıyor" diye konuştu.

Görgün, son zamanlarda çok katmanlı hava savunma sistemleri konusunda hızlı bir ilerleme kat ettiklerini bildirerek, "Kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemlerimizin testleri başarıyla tamamlandı. SİPER Ürün-1'in kabulleri inşallah bu sene tamamlanacak. Hava savunma sistemleri konusunda da uluslararası arenada çok ciddi potansiyel olduğunu biliyoruz...

Genel itibariyle savunma sanayisine baktığımızda, Türkiye'de üretilen savunma sanayisi ürünleri şu ana kadar 170 ülkeye ihraç edilmiş ve ihraç edilen ürünlerin çeşitliliğiyle 250 farklı ürün ihraç edilmiş. Bu ürünlerimizi dost ve müttefik ülkelerle paylaştıkça, hedefleri kısa zamanda yakalarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA BARIŞINA HİZMET EDECEK YÖNDE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"



Türk savunma sanayisinin gelişimini dünya barışı eksenine oturttuklarını ifade eden Görgün, "Geliştireceğimiz tüm ürünlerde, dünyanın daha barışık, savaşlardan daha uzak olabilmesi için gayret gösteriyoruz. Güvenilir, inanılır sistemlerimizle birlikte; sürdürülebilir bir yaşamın, sürdürülebilir ikili, üçlü, çoklu ilişkilerin oturtulması üzerine kurguluyoruz. Bizim geliştireceğimiz her şey dünya barışı için kullanılmak üzere; dünyada adaleti, hakkı, hukuku ve değerleri oturtmak üzere yapılan teknolojik çalışmalardır. Dünya barışına hizmet edecek yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km'yi aşan menzildeki hedef başarıyla vurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii eski Başkanı İsmail Demir, "Uzun menzilli hava ve füze savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sistemi'nden güdümlü test füzesiyle 100 kilometreyi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu" ifadesiyle söz konusu gelişmeyi duyurmuştu.