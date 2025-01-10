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Savunma

100 kilometrenin üzerinde menzile sahip! Bayraktar KALKAN DİHA bir kez daha başardı

Baykar Teknolojinin geliştirdiği ve 100 kilometrenin üzerinde haberleşme menziline sahip olan Bayraktar KALKAN DİHA iki testi daha başarıyla geçti. Bayraktar KALKAN DİHA'nın haberleşme menzilinin 100 kilometre üzerinde olduğuna dikkat çeken Selçuk Bayraktar, testlere ilişkin açıklamada bulundu.

HABER MERKEZİ10 Ocak 2025 Cuma 14:38 - Güncelleme:
100 kilometrenin üzerinde menzile sahip! Bayraktar KALKAN DİHA bir kez daha başardı
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Türk savunma sanayisine önemli katkılarda bulunan Baykar Teknolojinin geliştirdiği Bayraktar KALKAN DİHA yeni bir başarıya daha imza attı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar KALKAN DİHA hakkında açıklamada bulundu.

Baykar tarafından tasarlanıp geliştirilen Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) PT-5, 54. Test Uçuşu ve Uzun Menzil Haberleşme Testlerini başarıyla tamamladı.

SELÇUK BAYRAKTAR, BAYRAKTAR KALKAN DİHA'NIN BAŞARISINI DUYURDU

Selçuk Bayraktar, sosyal medya X platformundan Bayraktar KALKAN DİHA'nın test görüntülerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Bayraktar KALKAN DİHA'nın haberleşme menzilinin 100 kilometre üzerinde olduğuna dikkat çeken Selçuk Bayraktar, sosyal medya paylaşımında, "Bayraktar KALKAN DİHA PT-5. 54. Test Uçuşu. Uzun Menzil Haberleşme Testi. Haberleşme Menzili: 100+ km" ifadelerine yer verdi. ,

BAYKAR'DAN AÇIKLAMA

Baykar tarafından yapılan farklı bir açıklamada ise yine Bayraktar KALKAN DİHA'nın testlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Kalkan DİHA'dan bir başarı daha

Türk havacılığının altın çağı! DİHA'dan bir başarı daha

Bayraktar KALKAN DİHA yine başardı! Görüntüleri paylaşıldı
  • Bayraktar KALKAN DİHA
  • 100 km menzil
  • Baykar Teknoloji

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