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Savunma

100 milyon dolarlık onay! A-29 Super Tucano ve HH-60W yola çıktı

Pentagon, Lübnan ve Norveç'e 100 milyon dolar değerinde A-29 Super Tucano uçağı ve HH-60W helikopterlerin muhtemel satışını onayladı.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 15:31 - Güncelleme:
100 milyon dolarlık onay! A-29 Super Tucano ve HH-60W yola çıktı
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Lübnan'a "A-29 Super Tucano" uçağı ve ilgili ekipmanların, Norveç'e ise muhtemel HH-60W helikopterleri ve ekipmanlarının satışını onayladığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'a yapılacak muhtemel uçak satışının yaklaşık 100 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "A-29 Super Tucano" uçağı ve ilgili ekipmanların Lübnan hükümetine olası yabancı askeri satışını onaylayan kararın ardından, ajansın Kongre'ye gerekli sertifikayı teslim ettiği bildirildi.

A-29 Super Tucano

Satışın ana yüklenicisi ise Nevada'daki "Sierra Nevada Corporation" teknoloji şirketi olacağı kaydedildi.

Ajans bir diğer açıklamasında da Norveç'e "HH-60W" helikopterleri ve ekipmanlarının olası satışının onayladığını bildirdi.

Satışın ana yüklenicisi, Connecticut'daki "Sikorsky Aircraft Corporation" uçak üreticisi olacağı belirtildi.

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