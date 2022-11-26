100 yıla damga vuracak! Türkiye fitili ateşliyor: MİLGEM, MMU, ULAQ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen programda AK Parti "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.



16 MADDE İLE TÜRKİYE YÜZYILI

'Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde, 'Türkiye Yüzyılı' programımızla Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı'nı 16 madde ile açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" programları kapsamında bugün Konya'da vatandaşlarla bir araya gelecek.

Planlanan törende, çok sayıda kamu ve özel sektör tesisinin toplu açılışı yapılacak.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı 16 maddeyle "Türkiye Yüzyılı"nı; sürdürebilirliğin, kalkınmanın, huzurun, istikrarın, istikbalin, iletişimin, haklının, gücün, değerlerin, başarının, dijitalin, bilimin, barışın, verimliliğin, üretimin ve şefkatin yüzyılı olarak tarif etmişti.

Türkiye Yüzyılı ile çevreden savunmaya, spordan, teknolojiye bir birinden farklı projeler sırasıyla hayata geçirilecek.

Türkiye Yüzyılı projelerinin başında HES projeleri, Togg, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, SMA tedavisine ilaç desteği, Salda Gölü Koruma Projesi, Sanayide Yeşil Dönüşüm Projesi, Sosyal Konut Projesi, ATAK-2 Helikopteri, GÖKBEY, HÜRKUŞ-2, MİLGEM, Milli Muharip Uçak ve ULAQ yer alıyor.

SAVUNMA SANAYİİNİN YILDIZLARI 2023'TE GÖKLERDE

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ), HÜRJET, GÖKBEY, ATAK-2 ve Milli Muharip Uçak projelerinde belirlenen takvimde hızla yol alıyor.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına kadar kiminin ilk uçuşunu yapması kiminin hangardan çıkması hedefleniyor.

Onlar göklerdeki istikbale sahip çıkacak, Mehmetçiğin gücüne güç katacak.

MİLLİ MUHARİP UÇAK VE HÜRJET'İN 2023'TE HANGARDAN ÇIKMASI PLANLANIYOR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve Altınay Savunma Teknolojileri ortaklığında 2019 yılında başlanan Milli Muharip Uçak ve Hürjet'in kontrol sistemleri, iniş takımları ve test sistemlerini geliştirme faaliyetleri sürüyor.

2023-2029 döneminde Milli Muharip Uçak Projesi'nde yeni aşamaların (detay tasarım ve kalifikasyon fazı) başlatılması planlanıyor. Uçağın 18 Mart 2023'te hangardan çıkarılacağını dile getiren TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan sonrasında da yer testlerine geçeceklerini belirtmişti.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise Milli Muharip Uçak'ın 18 Mart 2025'te uçacağını, 18 Mart 2028'de ise Hava Kuvvetleri'ne teslim edileceğini açıklamıştı.

Milli Muharip Uçak'ın uçuş kontrol sisteminin, iniş takımının ve silah kapağının açma/kapama hareket mekanizmalarını geliştirmeye devam eden şirket, Hürjet'in birçok test ve doğrulama çalışmalarının gerçekleştirileceği "Demir Kuş Test Sistemi"nin de tasarım ve kurulumunu yapıyor.

Kotil, ATAK-2 ve Hürjet'i 18 Mart 2023'te gökyüzüyle buluşturmak üzere çalıştıklarını duyurmuştu.

GÖKBEY 2023'E HAZIRLANIYOR

Yerli imkanlarla üretilen ilk genel maksat helikopteri GÖKBEY de 2018'de ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti.

Yer ve hava testleri başarıyla devam eden GÖKBEY'in 2023'te gökyüzünde olması hedefleniyor.

Çok yönlü nitelikleri ile öne çıkan helikopter, hava ambulans ve arama kurtarma alanlarında kullanılacak.

GÖKBEY, zorlu iklim ve coğrafi şartlarda yüksek irtifada uçabilecek. 300 kilometre hızla seyredebilecek GÖKBEY'in 12 yolcu kapasitesi bulunuyor.

TOGG İLK ÇEYREKTE YOLLARDA

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü, 29 Ekim'de resmen açıldı.

Yerli üretim otomobil Mart ayının sonlarında yollarda olacak. İlk yıl 20 bin adet araç üretilecek. Sedan araç ise 2025 yılının ilk yarısında piyasada olacak.

1,2 milyon metrekare alan üzerine kurulu fabrika, son teknolojiyle donatılı ve her 3 dakikada bir araç üretme kapasitesine sahip. Fabrikanın hedefi ise 2030 sonuna kadar 1 milyon araç üretmek.

AKKUYU'DA SONA GELİNDİ

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali ve enerjide merkez ülke vizyonunun gurur projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi de artık son virajda.

Akkuyu Nükleer Güç santrali Türkiye'nin toplam enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.

Santralin ilk ünitesi 2023 yılında devreye alınacak.

TÜRKSAT 6A CUMHURİYETİN 100. YILINDA UZAYDA OLACAK

Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'da kullanılacak alt sistemler, uydu yer istasyonu ve yazılımları milli imkanlarla geliştiriliyor.

Türksat 6A'nın mühendislik modeli ekipman ve sistem üretimi tamamlanırken uçuş testleri Uydu Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde başladı.

Milli haberleşme uydusunun 2023 yılı içinde uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

DAG TELESKOBUNUN KURULUMU TAMAMLANIYOR

Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) teleskobun kurulumu gelecek hafta tamamlanacak. Ardından mekanik, optik, elektronik ve yazılımsal testlere başlanacak.

Türkiye'nin en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobuna sahip olacak gözlemevinin 2023'te tamamlanması planlanıyor.

Teleskobun mekanik, optik, elektronik ve yazılımsal testlerine başlayacaklarını dile getiren DAG Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, önümüzdeki yılı işaret etmişti: "Testler başarıyla sonuçlanırsa ilk ışığımızı 2023'te almayı planlıyoruz."

HEDEF DÜNYA BİRİNCİLİĞİ: ATAK-2

TUSAŞ tarafından üretilen T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopterinin ardından ATAK-2 için de çalışmalar hızla devam ediyor.

ATAK-2'nin uçuş kontrol sistemleri, aviyonikler, dişli kutuları ve diğer alt sistemlerini geliştirdiklerini dile getiren TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, yerli helikopteri 2023'ün ilk çeyreğinde uçuracaklarını açıklamıştı.

"ATAK, 5 tonluk bir helikopterdi, ATAK-2 10 tonluk bir helikopter. Tümüyle biz geliştirdik. 1 tondan fazla mühimmat olacak üzerinde. Tüm sofistike elektronik savaş sistemleri, düşmanı izleyen, uzaktan vuran sistemler yer alacak."

ULAQ'DA İKİNCİ ÜRETİM BAŞLADI

ARES Tersanesi ile Meteksan Savunma, rüştünü ispatlayan ULAQ serisinde ikinci botun üretimine başladı.

Savunma Sanayi Başkanlığı için yürütülen proje kapsamında, ULAQ SİDA serisinin ikinci ürünü DSH opsiyon görev yüklü versiyonunun üretimine Antalya Serbest Bölgesi'ndeki ARES Tersanesi'nde başlandı.

ARES Tersanesi İnsansız Sistemler Proje Yöneticisi Onur Yıldırım, yeni ULAQ'ı şöyle anlattı:

"Denizaltı Savunma Harbi opsiyon görev yüklü versiyon, prototip bottan teknik olarak daha üstün özelliklere sahip olacak. Üzerine koyduğumuz silah yükü daha gelişmiş olacak. Prototip olarak ürettiğimiz ULAQ, 2 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahipken yeni üretilecek ULAQ SİDA (DSH) botunda bu miktar 4,5-5 tonları bulacak. Mevcut botta güdümlü füze ya da 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi entegre edilebilirken yeni üretilecek botumuz aynı anda hem liman savunma hem su üstü harbi görevlerini icra edebilecek kabiliyete sahip olacak."

Yeni ULAQ Botu'nun Kasım 2023'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi bekleniyor.

MİLGEM: İSTANBUL FIRKATEYNİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin ana yüklenici olduğu gemi inşa projesi İstanbul Tersane Komutanlığı'nda sürüyor.

Fırkateyn tamamlandığında tam boyunun 113 metre ve genişliğinin 14,4 metre olması planlanıyor. Yaklaşık 3 bin ton deplasmana sahip İ sınıfı fırkateyn, Ada sınıfı korvetlerden farklı olarak satıhtan havaya güdümlü mermi bulunduracak ve fırlatabilecek.

İ sınıfı fırkateyn, milli bir elektronik harp sistemine ve yeni nesil milli savaş yönetim sistemine, geliştirilmiş silah, radar ve sensörler ile muhabere ve seyir sistemlerine yüzde 75'in üzerinde yerli katkı payıyla sahip olacak.

İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan İstanbul Fırkateyni'nin 2023 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE'NİN 5G YOLCULUĞU BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G'nin etkileyeceği tüm sektörlerle kapsamlı bir çalışmayı hızlı yürütüp, Türkiye'yi geleceğin teknolojisine bir an önce hazır hale getireceklerini belirtmişti.

5G ihalesinin 2023'te yapılacağını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şu sözleri kullanmıştı:

"Dünyanın transit merkezi İstanbul Havalimanı'nda başlatacağımız 5G kıvılcımını 3 babayiğit operatörümüzün de desteği ve vizyonuyla ülkemizin dört bir yanına yayacağız. Ülkemizde, 2023 yılı itibarıyla bu teknolojiyi yaygınlaştırmak üzere, 5. nesil mobil teknolojiyi ifade eden 5G teknolojisinde önemli ve ciddi atılım yaparak yoluna devam edecektir."

CUMHURBAŞKANI PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'nın ardından pazar günü Nef Stadı'nda yapılacak olan AK Parti Büyük İstanbul Buluşması'na katılacak.

Erdoğan burada 2023 seçimlerine yönelik mesajlar verecek. "Birlik, İrade, Zafer" kampanyası kapsamında AK Parti İstanbul'da sahadaki çalışmalarını hızlandıracak.

Sandık görevlileri, 14 hafta boyunca seçmenleri ziyaret edecek. 39 ilçede 2 milyon üye ise milletvekilleriyle beraber hanelerin kapısını çalacak.