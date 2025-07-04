NATO üyeleri arasında savunmaya en çok yatırım yapan ülkelerin başında gelen Belçika, hava gücünü artırmak ek F-35 savaş uçağı alımı için resmen harekete geçti.

Savunma Bakanı Theo Francken (N-VA), Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamada kararın bakanlık düzeyinde kesinleşeceğini söyledi. "Bakanlar Kurulu bu konuda Cuma günü nihai kararı verecek" dedi. Bu alım, 1 ila 1,5 milyar avroluk ek bir yatırımı temsil ediyor. Söz konusu karar, geçen hafta çekirdek kabinenin 2034'e kadar olan dönemi kapsayan daha geniş kapsamlı stratejik vizyon üzerinde anlaşmaya varmasının ardından, Lahey'deki NATO Zirvesi öncesinde alınıyor.

SAVUNMA BÜTÇESİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Savunma bütçesinin 10,8 milyar avrodan 18,2 milyar avroya çıkması, önümüzdeki yıllarda toplamda 139 milyar avroya ulaşması bekleniyor. Tüm bu gelişmeleri değerlendiren Korgeneral Harold Van Pee, "Soğuk Savaş döneminde yaptığımız her şey geri dönecek, hatta fazlasıyla" dedi. 2035 yılına kadar silahlı kuvvetlerin 34.500 asker, 8.500 sivil personel ve 12.800 yedek askerden oluşması öngörülüyor. Personel giderleri için ayrılan 50 milyar avro, hem sayısal artışı hem de askeri personelin sosyal statüsünü karşılamaya yetecek. Francken, "Bu konuda sendikalarla uzun süredir görüşmeler yapılıyor, ancak henüz bir anlaşma sağlanmış değil" ifadelerini kullandı.

Hava savunması da önemli miktarda finansman alacak. Bu kapsamda Piorunlar, Nasams sistemleri ve Almanya'da üretilen 20 adet Skyranger mobil kısa menzilli sistemin alınması gündemde. Francken, Belçika'nın Almanya ile sınırlı olan askeri iş birliğinin değişebileceğini, çünkü Almanya'nın "öncü bir güç hâline geldiğini" söyledi.