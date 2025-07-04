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Savunma

11 adet F-35 siparişi resmileşti: Değeri tam 1,5 milyar avro

Savunma sanayi devi Lockheed Martin'in ABD ve müttefikleri için ürettiği 5. nesil savaş uçağı F-35 jetleri için önemli bir gelişme daha yaşandı. Yeni bir savunma politikası aşamasına giren NATO'nun en çok güvenlik yatırımları yapan ülkelerin başında gelen Belçika'nın ek olarak 11 adet F-35 daha alacağı öğrenildi. Söz konusu F-35'lerin yaklaşık 1,5 milyar avro değerinde olduğu belirtildi.

HABER MERKEZİ4 Temmuz 2025 Cuma 17:30 - Güncelleme:
11 adet F-35 siparişi resmileşti: Değeri tam 1,5 milyar avro
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NATO üyeleri arasında savunmaya en çok yatırım yapan ülkelerin başında gelen Belçika, hava gücünü artırmak ek F-35 savaş uçağı alımı için resmen harekete geçti.

Savunma Bakanı Theo Francken (N-VA), Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamada kararın bakanlık düzeyinde kesinleşeceğini söyledi. "Bakanlar Kurulu bu konuda Cuma günü nihai kararı verecek" dedi. Bu alım, 1 ila 1,5 milyar avroluk ek bir yatırımı temsil ediyor. Söz konusu karar, geçen hafta çekirdek kabinenin 2034'e kadar olan dönemi kapsayan daha geniş kapsamlı stratejik vizyon üzerinde anlaşmaya varmasının ardından, Lahey'deki NATO Zirvesi öncesinde alınıyor.

SAVUNMA BÜTÇESİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Savunma bütçesinin 10,8 milyar avrodan 18,2 milyar avroya çıkması, önümüzdeki yıllarda toplamda 139 milyar avroya ulaşması bekleniyor. Tüm bu gelişmeleri değerlendiren Korgeneral Harold Van Pee, "Soğuk Savaş döneminde yaptığımız her şey geri dönecek, hatta fazlasıyla" dedi. 2035 yılına kadar silahlı kuvvetlerin 34.500 asker, 8.500 sivil personel ve 12.800 yedek askerden oluşması öngörülüyor. Personel giderleri için ayrılan 50 milyar avro, hem sayısal artışı hem de askeri personelin sosyal statüsünü karşılamaya yetecek. Francken, "Bu konuda sendikalarla uzun süredir görüşmeler yapılıyor, ancak henüz bir anlaşma sağlanmış değil" ifadelerini kullandı.

Hava savunması da önemli miktarda finansman alacak. Bu kapsamda Piorunlar, Nasams sistemleri ve Almanya'da üretilen 20 adet Skyranger mobil kısa menzilli sistemin alınması gündemde. Francken, Belçika'nın Almanya ile sınırlı olan askeri iş birliğinin değişebileceğini, çünkü Almanya'nın "öncü bir güç hâline geldiğini" söyledi.

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