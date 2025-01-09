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Savunma

110 adet F-35 hava üslerinde: Tarihi teslimat resmen gerçekleşti

ABD'li savunma devi Lockheed Martin geçtiğimiz yıl toplamda 110 adet F-35 savaş uçağı siparişlerini teslim ettiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, bu rakamın F-35 teslimatında bir rekor olduğu belirtildi.

ibrahim IŞIK9 Ocak 2025 Perşembe 09:30 - Güncelleme:
110 adet F-35 hava üslerinde: Tarihi teslimat resmen gerçekleşti
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Lockheed Martin, 6 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz yıl toplam 110 adet F-35 jetinin teslim ettiğini açıkladı. Şirket, yazılım geliştirme gecikmeleri nedeniyle azaltılmış olmasına rağmen F-35 savaş uçaklarının üretim hedef aralığının en üst sınırına ulaştığını belirtti.

Söz konusu bu verilere göre, 15 yıllık bir süre zarfında F-35'lerin bu teslimatının tarihi olduğu özellikle vurgulandı. Savunma devi şirket, geçtiğimiz Aralık ayından bu yana yaklaşık 22 F-35 savaş uçağı teslim ettiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Lockheed Martin, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerine eşsiz hava hakimiyeti çözümleri sunmaya ve bunları ilerletmeye kararlıdır. Lockheed, Amerika'nın göklerdeki hakimiyetini sürdürmesine yardımcı olmaktadır." ifadelerine yer verildi.

156 F-35 SAVAŞ UÇAĞI TAAHHÜT EDİLDİ

Tüm bu açıklamalara rağmen söz konusu şirket imzalanan anlaşmalar kapsamındaki teslimat hedefine bir kez daha ulaşılmadı. Lockheed, daha önceki yıllarda imzalanan anlaşmalar neticesinde ise 156 jet teslim etme taahhüdünde bulunmuştu.

Ancak tüm bu şirket planlamaları ise Block 4 yazılımının sertifikalandırılmasındaki gecikmeler işleyişi aksattı. Şirketin üretim sistemi ise tam anlamıyla henüz netleşmiş değil.

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