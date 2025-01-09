Lockheed Martin, 6 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz yıl toplam 110 adet F-35 jetinin teslim ettiğini açıkladı. Şirket, yazılım geliştirme gecikmeleri nedeniyle azaltılmış olmasına rağmen F-35 savaş uçaklarının üretim hedef aralığının en üst sınırına ulaştığını belirtti.

Söz konusu bu verilere göre, 15 yıllık bir süre zarfında F-35'lerin bu teslimatının tarihi olduğu özellikle vurgulandı. Savunma devi şirket, geçtiğimiz Aralık ayından bu yana yaklaşık 22 F-35 savaş uçağı teslim ettiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Lockheed Martin, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerine eşsiz hava hakimiyeti çözümleri sunmaya ve bunları ilerletmeye kararlıdır. Lockheed, Amerika'nın göklerdeki hakimiyetini sürdürmesine yardımcı olmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Tüm bu açıklamalara rağmen söz konusu şirket imzalanan anlaşmalar kapsamındaki teslimat hedefine bir kez daha ulaşılmadı. Lockheed, daha önceki yıllarda imzalanan anlaşmalar neticesinde ise 156 jet teslim etme taahhüdünde bulunmuştu.

Ancak tüm bu şirket planlamaları ise Block 4 yazılımının sertifikalandırılmasındaki gecikmeler işleyişi aksattı. Şirketin üretim sistemi ise tam anlamıyla henüz netleşmiş değil.