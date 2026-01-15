Dassault Aviation savunma şirketi şimdiye kadarki en büyük Rafale savaş uçağı siparişini imzalamaya hazırlanıyor. Geçen yaz Fransız savaş uçağı Rafale'e ilişkin "mega sipariş" iddiaları gündeme gelirken, bu yöndeki beklentilerin beklenenden daha kısa sürede somutlaşabileceği belirtiliyor.

The Economic Times'in haberine göre, Paris Match tarafından da aktarılan bilgilere dayanarak Hindistan ordusu, filosundaki aşınmayı telafi etmek amacıyla net biçimde tanımlanmış ihtiyaçlar doğrultusunda 114 adet Rafale savaş uçağı tedarik etmeyi değerlendiriyor.

Söz konusu siparişin hayata geçmesi halinde, Hindistan'ın daha önce verdiği iki Rafale siparişine bir yenisi eklenecek. Yeni Delhi yönetimi, 2016 yılında 36 Rafale için 9,4 milyar dolar, 2025'te ise 26 uçak için 7,4 milyar dolar tutarında sözleşme imzalamıştı. Yeni anlaşmanın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un şubat ayında yapması planlanan ve yapay zekâ konulu bir zirve kapsamında gerçekleşecek Hindistan ziyareti sırasında, önümüzdeki haftalarda imzalanabileceği ifade ediliyor.

RAFALE SAVAŞ UÇAĞI İÇİN TUTAR BELİRTİLMEDİ

Öte yandan, olası siparişin mali boyutu henüz netlik kazanmadı. Karar sürecinin sıkı kurallara bağlı olduğu belirtilirken, Dassault Aviation'un amiral gemisi niteliğindeki bu uçakların alımına ilişkin projenin, büyük silahlanma programlarına onay verme yetkisine sahip Hindistan Savunma Tedarik Konseyi tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Bu aşamanın ardından mali müzakerelerin yürütülmesi ve anlaşmanın, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin başkanlığını yaptığı güvenlikten sorumlu hükümet komitesinin onayına sunulması bekleniyor. Uzmanlar, Fransa ile Hindistan arasında yapılacak olası anlaşmanın tutarının birkaç milyar avroya ulaşabileceğini belirtiyor.

Askeri boyutunun yanı sıra söz konusu proje, Hindistan açısından önemli bir sanayi boyutu da taşıyor. Haziran 2025'te Tata Advanced Systems Limited ile Dassault Aviation arasında Rafale'in gövde parçalarının üretimine yönelik anlaşmalar imzalanmasının ardından, Yeni Delhi yönetiminin yeni savaş uçaklarında üretimin önemli bir bölümünün ülke içinde yapılmasında ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

Bu kapsamda, ülkenin orta kesiminde yer alan Haydarabad kentinde bir fabrikanın inşasının sürdüğü, tesiste yılda 24 gövde üretiminin hedeflendiği ve ilk teslimatların 2028 itibarıyla yapılmasının planlandığı kaydediliyor. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte, Hindistan'a ait Rafale uçaklarının üretiminin yüzde 60'ının ülke içinde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü, bu çerçevede bir üretim birimi ile bakım merkezinin kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildiriliyor.