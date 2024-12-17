Arjantin Hava Kuvvetleri, Danimarka ile ilk yapılan anlaşma neticesinde 10 F-16 Blok eğitim uçağını hava gücünü modernize etme yolunda çok önemli bir adım attı. Söz konusu anlaşma sonucundaki ilk F-16 teslimatları Arjantin'in Tandil'deki IV. Hava Tugayı'na, getirildi. Arjantin bu anlaşma ile envanterinde bulunan Mirage III jetlerini F-16 savaş uçakları ile değiştirmek istiyor.

Damiarka ile yapılan anlaşma kapsamında Arjantin, teslim alacağı 12 adet F-16'ların beşini operasyonel, geri kalanı ise eğitim jeti olarak kullanacak.

Uzmanlar söz konusu teslimatın Arjantin'in hava kuvvetlerini modernize etme çabalarında bir dönüm noktası olarak görülüyor. F-16'ların hem operasyonel hem de eğitim amaçlı kullanımlarıyla, Arjantin'in hava savunma kabiliyetlerini artırmak için kritik bir adım olarak da değerlendiriliyor.

F-16 FALCON'UN ÖZELLİKLERİ

Hava muharebesi rolünde, F-16'nın manevra kabiliyeti ve muharebe yarıçapı (hava muharebesine girmek, kalmak, savaşmak ve geri dönmek için uçabileceği mesafe) tüm potansiyel tehdit savaş uçaklarınınkinden fazladır. Her türlü hava koşulunda hedefleri bulabilir ve radar yer karmaşasında alçaktan uçan uçakları tespit edebilir. Hava-kara rolünde, F-16 500 milden (860 kilometre) fazla uçabilir, silahlarını üstün bir doğrulukla teslim edebilir, düşman uçaklarına karşı kendini savunabilir ve başlangıç noktasına geri dönebilir. Her türlü hava koşuluna uygunluk yeteneği, görsel olmayan bombalama koşullarında mühimmatı doğru bir şekilde teslim etmesini sağlar.

F-16'nın tasarımında, F-15 ve F-111 gibi diğer uçaklardan alınan gelişmiş havacılık bilimi ve kanıtlanmış güvenilir sistemler seçildi. Bunlar uçağı basitleştirmek ve boyutunu, satın alma fiyatını, bakım maliyetlerini ve ağırlığını azaltmak için birleştirildi. Gövdenin hafifliği, mukavemetini azaltmadan elde edildi. F-16, tam dolu dahili yakıtla dokuz G'ye kadar dayanabilir - yerçekimi kuvvetinin dokuz katı - bu da diğer mevcut savaş uçaklarının kapasitesini aşıyor.

Kokpit ve balon kanopisi, pilota engelsiz ileri ve yukarı görüş ve yan ve arkaya doğru büyük ölçüde iyileştirilmiş görüş sağlar. Koltuk arkalığı açısı, pilot konforunu ve yerçekimi kuvveti toleransını artırarak normal 13 dereceden 30 dereceye çıkarıldı. Pilot, "fly-by-wire" sistemi sayesinde F-16'nın mükemmel uçuş kontrolüne sahip. Elektrik kabloları, normal kabloların ve bağlantı kontrollerinin yerini alarak komutları iletir. Yüksek G-kuvvetindeki muharebe manevraları sırasında uçağın kolay ve doğru bir şekilde kontrol edilebilmesi için, geleneksel merkeze monteli çubuk yerine bir yan çubuk kontrolörü kullanılır. Yan çubuk kontrolörüne uygulanan el basıncı, kanatçıklar ve dümen gibi uçuş kontrol yüzeylerinin aktüatörlerine elektrik sinyalleri gönderir.

Aviyonik sistemler, bilgisayarların pilota dümen bilgisi sağladığı son derece doğru bir gelişmiş küresel konumlandırma ve atalet navigasyon sistemi veya EGI içerir. Uçakta UHF ve VHF radyoları ile bir alet iniş sistemi bulunur. Ayrıca, havadan veya yüzeyden gelen elektronik tehditlere karşı kullanılacak bir uyarı sistemi ve modüler karşı önlem kapsülleri bulunur. Gövdede ek aviyonik sistemler için alan vardır.