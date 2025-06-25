Yeni alınacak F-35A tipi jetler, geleneksel silahlar taşıma kapasitesine sahip olmakla birlikte, ABD yapımı nükleer bombalarla da donatılabilecek. Kararın bu hafta Hollanda'da düzenlenecek NATO zirvesinde Başbakan Keir Starmer tarafından resmen açıklanması bekleniyor.

NATO'nun hava yoluyla yürütülen nükleer görev kapsamında, müttefik ülkelere ait uçaklar Avrupa'da stoklanan Amerikan yapımı B61 tipi nükleer bombalarla donatılabiliyor. ABD, Almanya ve İtalya dahil olmak üzere yedi ülke hâlihazırda çift kapasiteli bu uçakları kullanıyor.

Nükleer silahların kullanımı, NATO'nun nükleer planlama grubunun yanı sıra ABD Başkanı ve Birleşik Krallık Başbakanı'nın da onayını gerektiriyor. Sir Keir Starmer konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Radikal belirsizlikler çağında artık barışı garanti olarak göremeyiz. Bu nedenle hükümetim ulusal güvenliğimize yatırım yapıyor."

12 ADET F-35A SİPARİŞ EDİLECEK

12 adetlik F-35A savaş uçaklarının Norfolk'taki RAF Marham üssünde konuşlandırılması planlanıyor. Bu karar, uzun menzilli ve daha geniş yelpazede bomba ile füze taşıyabilen bir jet talep eden Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) için önemli bir zafer olarak değerlendiriliyor.

Şu anda RAF ve Kraliyet Donanması'nın filosunda bulunan F-35B modelinin daha kısa menzilli olduğu ve daha az silah taşıyabildiği biliniyor. F-35B modeli, kısa mesafede kalkış ve dikey iniş yapabilme yeteneği sayesinde, HMS Queen Elizabeth ve HMS Prince of Wales uçak gemilerinden kalkış yapabilmek için tercih edilmişti.