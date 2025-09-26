İSTANBUL 23°C / 16°C
  1,23 milyar dolarlık AIM-120D-3 onayı çıktı! F-35 detayı
Savunma

1,23 milyar dolarlık AIM-120D-3 onayı çıktı! F-35 detayı

ABD, Almanya'ya AIM-120D-3 gelişmiş orta menzilli havadan havaya füzelerinin satışını onayladı. Tahmini maliyeti 1,23 milyar dolar olan füzeler, Alman F-35 programına destek sunacak.

26 Eylül 2025 Cuma 07:25
1,23 milyar dolarlık AIM-120D-3 onayı çıktı! F-35 detayı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Dışişleri Bakanlığının AIM-120D-3 gelişmiş orta menzilli havadan havaya füzelerinin Almanya'ya olası satışını onayladığını duyurdu.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, Almanya'ya olası satışı onaylanan füzelerin tahmini maliyetinin 1,23 milyar dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Önerilen satış, Alman F-35 programı için artırılmış havadan havaya kabiliyeti sağlayarak ve Alman ve ortak NATO planlama, eğitim ve operasyonel gereksinimlerini destekleyerek Almanya'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kabiliyetini artıracaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ana yüklenicinin Virginia, Arlington'da bulunan RTX Corporation olacağı bilgisi paylaşıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığına göre, söz konusu füzeler "Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme sağlayan bir NATO Müttefiki'nin güvenliğini artırarak", ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını destekleyecek.

