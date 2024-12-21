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Savunma

145 adetlik F-35 siparişi kabul edildi: 11.76 milyar dolarlık anlaşmaya onay

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) F-35 savaş uçağı üreticisi Lockheed Martin ile 11,76 milyar dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma kapsamında söz konusu şirket hava kuvvetlerine 145 adet F-35 savaş uçağı Haziran 2027'ye teslim edecek.

Star Gazetesi21 Aralık 2024 Cumartesi 20:04 - Güncelleme:
145 adetlik F-35 siparişi kabul edildi: 11.76 milyar dolarlık anlaşmaya onay
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Pentagon, F-35'in üreticisi Lockheed Martin savunma sanayi şirketi ile 11,76 milyar dolarlık yeni bir anlaşamaya imza atarak 145 adet jetin üretimini resmen onayladı. Söz konusu F-35 anlaşmasına göre, 48 adet hava kuvvetleri için, 16 adet deniz piyadeleri için, 14 adet ise ülke donanması için üretilecek.

18. VE 19. F-35 ÜRETİM LOTLARI İÇİN ANLAŞMA HEDEFLENMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl 18. ve 19. F-35 üretim lotları için bir anlaşmayı hedefleyen taraflar enflasyon ve diğer zorluklar nedeniyle uyuşmadı. F-35 programının pek çok sorununu uzun süredir eleştiren Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall, Elon Musk'ın yorumlarına tepki göstererek ABD'nin hayalet savaş uçağını satın almaya ve geliştirmeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

ELON MUSK NE DEMİŞTİ?

ABD'nin 47. seçilmiş başkanı Donald Trump tarafından Hükümet Verimlilik Departmanı'na atanan Elon Musk, F-35 programına eleştirilerde bulunarak tepki göstermişti. Musk, "F-35'in tasarımı, gereksinim aşamasında bozuldu çünkü çok fazla kişi için çok fazla şey yapması gerekiyordu. Bu da onu pahalı ve karmaşık bir 'her işi yapar, ama hiçbirinde uzman değildir' aracı haline getirdi," demişti.

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