145 adetlik F-35 siparişi kabul edildi: 11.76 milyar dolarlık anlaşmaya onay

Pentagon, F-35'in üreticisi Lockheed Martin savunma sanayi şirketi ile 11,76 milyar dolarlık yeni bir anlaşamaya imza atarak 145 adet jetin üretimini resmen onayladı. Söz konusu F-35 anlaşmasına göre, 48 adet hava kuvvetleri için, 16 adet deniz piyadeleri için, 14 adet ise ülke donanması için üretilecek.

Geçtiğimiz yıl 18. ve 19. F-35 üretim lotları için bir anlaşmayı hedefleyen taraflar enflasyon ve diğer zorluklar nedeniyle uyuşmadı. F-35 programının pek çok sorununu uzun süredir eleştiren Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall, Elon Musk'ın yorumlarına tepki göstererek ABD'nin hayalet savaş uçağını satın almaya ve geliştirmeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

ELON MUSK NE DEMİŞTİ?

ABD'nin 47. seçilmiş başkanı Donald Trump tarafından Hükümet Verimlilik Departmanı'na atanan Elon Musk, F-35 programına eleştirilerde bulunarak tepki göstermişti. Musk, "F-35'in tasarımı, gereksinim aşamasında bozuldu çünkü çok fazla kişi için çok fazla şey yapması gerekiyordu. Bu da onu pahalı ve karmaşık bir 'her işi yapar, ama hiçbirinde uzman değildir' aracı haline getirdi," demişti.