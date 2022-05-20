15 Alman Çita sistemi için kritik açıklama! Teslim tarihi belli oldu

Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov'un Alman basınına yansıya açıklamalarına göre, Ukrayna ilk Gepard kundağı motorlu uçaksavar silahlarını Temmuz ayında almayı planlıyor.



Silah paketinde Almanya Silahlı Kuvvetleri Bundeswehr'den eğitim desteği, yaklaşık 60.000 mühimmat tedariki ve yaz aylarında 15 Çita'nın alınması planlanıyor. İlk Çita teslimatlarının Temmuz ayınca başlayacağı bildiriliyor.

Reznikov ile görüntülü bir görüşme sırasında konuyu masaya yatırdıklarını belirten Lambrecht, "Bugün Ukraynalı mevkidaşım Reznikov ile konuştum ve bir kez daha açıkça Ukrayna'nın Almanya'dan Çita uçaksavar zırhlılarını, 59.000 mühimmat da dahil olmak üzere mümkün olan en kısa sürede teslim almak istediğini doğruladı." dedi.

Lambrecht, Çita sisteminin, kritik altyapıyı korumak için önemli bir caydırıcı etkiye sahip etkili olduğunu belirten Lambrecht, "İlk 15 Gepard'ın tam eğitimli ekiplerle Temmuz ortasından itibaren harekete hazır olmasını sağlamak için şimdi birlikte çalışıyoruz." dedi.

Habere göre, Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk, Olaf Scholz hükümetini Federal Meclis'in kararına rağmen ağır silah tedarik etme konusundaki isteksizliği nedeniyle eleştirdi.

Bundestag'ın savunma komitesi başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann da eleştirilere destek verdi.

FLAKPANZER GEPARD / ÇİTA KUNDAĞI MOTORLU UÇAKSAVAR SİSTEMİ

Flugabwehrkanonenpanzer Gepard, tüm hava koşullarına uygun, Alman kundağı motorlu bir uçaksavar silahıdır. 1960'larda geliştirildi, 1970'lerde sahaya sürüldü ve en son elektronik sistemlerle birkaç kez yükseltildi. Çita, Alman Ordusunun ve bir dizi diğer NATO ülkesinin hava savunmasının temel taşı olmuştur.

Sürücü, nişancı, komutan olmak üzere 3 personel kapasitesindeki sistem, 3,71 m genişliğe ve 7,68 m uzunluğa sahip. 65 km/sa azami hızla hareket edebilen sistemin operasyonel aralığı 550 km.