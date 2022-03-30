Lockheed Martin ile masaya oturuyorlar! Kanada neden F-35 alıyor?

Kanada'nın, ABD savunma devi Lockheed Martin tarafından üretilen yeni nesil 88 adet F-35 uçağı satın alması için yürütülen müzakerelerde önemli ilerleme sağlandı.

Kanada Ulusal Tedarik Bakanı Filomena Tassi, açılan savunma ihalesi için Lockheed Martin şirketine hükümetinin öncelik verdiğini söyledi.

Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile ortak basın toplantısı düzenleyen Filomena Tassi, 88 yeni savaş uçağı almayı planladıklarını ve bu ihale için bütçeden 15 milyar dolar ayrıldığını duyurdu.

Tassi, Kanada'nın modern savaş uçakları satın almasının, rekabet gücünü artırma aşamasında önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğini ifade etti.

CF-18 Hornet filosunun yerini alması beklenen F-35 Lightning II jetlerinin, 2025 yılında Kanada Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor.

2015 yılında iktidara gelmek için verdiği seçim yarışında, F-35 avcı uçağı satın alımını iptal etme sözü vereren Başbakan Justin Trudeau, neden şimdi F-35'in Kanada'nın ihtiyaçları için en iyi çözüm olduğuna karar verdi?

NEDEN CF-18 HORNET YERİNE F-35?

Savunma Sanayii alanında yayın yapan Breaking Defense dergisinde yer alan bir haberde, Ukrayna-Rusya Savaşı şiddetini arttırarak devam ederken NATO ülkelerinin, savunma harcamalarını artırma ve satın alma çabalarını hızlandırma ihtiyacı duyduğu belirtiliyor.

Savunma Bakanı Anand, Kanada'nın yıllardır güvenliği için en büyük tehditle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Anand durumu şöyle ifade etti:

"Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin karada, denizde ve havada ülkemizin güvenliğini sağlamak için ihtiyaç duydukları donanıma sahip olduğundan emin olmalıyız."

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞIN F-35 ALIMINDAKİ ETKİSİ

Trudeau'nın muhalefetteyken F-35 alımına karşı olduğunu hatırlatan Kanada Savunma ve Güvenlik Ağı Direktörü Steve Saideman ise, "Elbette, Liberaller muhalefetteyken bu uçağa karşı çıktılar, ancak bu 'karşı olmaya karşı' bir duruştu. Uçak pahalı ama alternatifler de öyle. Yarışma sonunda iki uçağa yol açtı, bunlardan yalnızca biri 30 yıl içinde üreticisi tarafından desteklenecek." dedi.

Carleton Üniversitesi'nden Ulusal Güvenlik Analisti Doç. Dr. Stephanie Carvin, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Kanada'daki savunma ve güvenlik konusundaki tartışmaları büyük ölçüde etkiledi. NATO müttefiklerinin yanıt olarak savunma bütçelerini artırdığını gördüğümüz için, Trudeau hükümetinin yanıt vermesi ve Kanada ordusunun geleceği hakkında bazı kararlar alması için baskı vardı." ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi