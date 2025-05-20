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Savunma

156 adet F-35 teslim edilecek: Tarih resmen duyuruldu

Lockheed Martin'in Finans Direktörü Evan Scott, Pentagon'un, F-35 savaş uçağı programı kapsamında Lot 18 ve Lot 19 üretimlerini tek bir sözleşme altında birleştirmeyi planladığını açıkladı. Şirketin bu yıl içerisinde 156 adet F-35'i teslim etmesi bekleniyor.

20 Mayıs 2025 Salı 16:33 - Güncelleme:
156 adet F-35 teslim edilecek: Tarih resmen duyuruldu
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Scott, Bank of America tarafından düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamada, "Müşterimiz, Lot 18 ve Lot 19'un tek bir sözleşme olarak verileceğini söylüyor." ifadelerini kullandı. Söz konusu birleşik sözleşmenin, planlanandan daha geç bir tarihte imzalanabileceğini belirten Scott, bu yöntemin süreci hızlandırabileceği gibi toplam sipariş miktarını da artırabileceğini vurguladı.

ÜRETİM HEDEFLERİ VE GEÇİCİ SÖZLEŞMELER

Pentagon, Aralık 2024'te Lockheed Martin'e 11,8 milyar dolar değerinde ön sözleşme (undefinitized contract action) vermişti. Bu sözleşme, Lot 18 kapsamında üretilecek 145 F-35 savaş uçağı için gerekli nakit akışını sağlamayı amaçlıyor. Ancak söz konusu anlaşma, nihai sözleşme bedeli ve teslimat miktarları henüz netleşmediği için geçici bir nitelik taşıyor.

Lockheed Martin Hava Araçları Bölümü Kıdemli Yöneticisi Greg Ulmer, Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada, Lot 18 ve Lot 19 maliyetlerinin, enflasyon ve ABD Savunma Bakanlığı'nın alımlarındaki azalma nedeniyle artabileceğini kaydetmişti.

156 ADET F-35 TESLİM EDİLECEK

Lockheed Martin, 2025 yılı için 156 adet F-35 teslimat hedefini koruyor. Pentagon'un Technology Refresh 3 (TR-3) yükseltme programı kapsamında yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle teslimatlar bir yıl boyunca durdurulmuştu. Teslimatlar, geçen Temmuz ayında yeniden başlamıştı.

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