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Savunma

16 adet Rafale jeti için anlaşma tamam: Niyet mektubu resmen imzalandı

Geçtiğimiz yıllarda Fransa'dan Rafale alan Endonezya'nın ek savaş uçağı alımı için hazırlık yaptığı bildirildi. Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sébastien Lecornu ile Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin tarafından imzalanan bir “niyet mektubu” Endonezya'nın Rafale filosuna 16 adet yeni uçak daha eklemeyi planladığını ortaya koydu.

29 Mayıs 2025 Perşembe 14:38 - Güncelleme:
16 adet Rafale jeti için anlaşma tamam: Niyet mektubu resmen imzalandı
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Daha önceden Fransa'dan Rafale savaş uçağı tedarik eden Endonezya'nın ek filolarla hava kuvvetleri envanterini güçlendirmeyi planladığı öğrenildi.

Endonezya, 2022 yılında Fransa ile toplam değeri 8,1 milyar dolar olan kapsamlı bir savunma anlaşması imzalamıştı.

Bu anlaşma kapsamında Dassault Aviation'dan 42 adet Rafale savaş uçağı sipariş edilmiş, aynı zamanda denizaltı geliştirme ve mühimmat tedariği konularında da iş birliği öngörülmüştü.

Ancak Mayıs 2025 itibariyle Endonezya Hava Kuvvetleri henüz hiçbir Rafale uçağını teslim almış değil. İlk altı uçağın 2026 başlarında envantere katılması bekleniyor.

16 ADET RAFALE İÇİN ANLAŞMA TAMAM

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sébastien Lecornu ile Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin tarafından imzalanan bir "niyet mektubu" (Letter of Intent), Endonezya'nın Rafale filosuna 8 ila 16 adet yeni uçak daha eklemeyi planladığını ortaya koydu.

Bu yeni alım, mevcut 42 adetlik siparişin ötesine geçerek Endonezya'nın hava gücünü önemli ölçüde artıracak.

Siparişe konu Rafale uçaklarının tek koltuklu (Rafale C) ve çift koltuklu (Rafale B) konfigürasyonlardan oluşması, ayrıca F3R veya F4 standardında gelişmiş elektronik sistemler ve silah sistemleriyle donatılması bekleniyor.

Uçakların MICA ve METEOR hava-hava füzeleri, SCALP seyir füzeleri ve Exocet gemisavar füzeleriyle entegre şekilde gelmesi öngörülüyor.

Anlaşmada ayrıca Scorpene sınıfı denizaltıların ve hafif fırkateynlerin siparişi de gündemde. Bu durum, iki ülke arasında derinleşen stratejik savunma ortaklığını yansıtıyor.

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  • savaş uçağı
  • defence news

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