167 milyon dolarlık uzun menzilli gemisavar siparişi

08 Nisan 2020 Çarşamba 13:23 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 13:23

Konuyla ilgili olarak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu sipariş, ABD Hava Kuvvetleri (U.S.A.F.) için 48 adet Uzun Menzilli Gemisavar Füze (LRASM) ile alet ve test ekipmanı tedarikini içeriyor. Toplam değeri 167 milyon 470 bin ABD Doları olan anlaşma kapsamında çalışmaların, 6 Nisan 2023’e kadar tamamlanması planlanıyor.

AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM)

JASSM-ER Füzesi üzerinden geliştirilen AGM-158C LRASM, uzun menzilli ve hassas güdümlü bir gemisavar füzesidir.

SavunmaSanayiST'te yer alan habere göre, ABD Deniz Kuvvetleri (U.S. NAVY) ve U.S.A.F. için geliştirilen füze, delici ve parçacık etkili harp başlığıyla donatılmış olup; tüm hava koşullarında gece veya gündüz görev yapabilmektedir.