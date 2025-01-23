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  • 17 adet CH-47 Chinook için imzalar atıldı: Değeri tam 1,46 milyar dolar
Savunma

17 adet CH-47 Chinook için imzalar atıldı: Değeri tam 1,46 milyar dolar

Japonya, silahlı kuvvetleri için 17 adet CH-47 Chinook ağır kaldırma helikopteri üretmek için Kawasaki Heavy Industries (KHI) ile bir sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmanın değerinin yaklaşık 1,46 milyar dolar olduğu bildirildi.

İbrahim IŞIK23 Ocak 2025 Perşembe 17:08 - Güncelleme:
17 adet CH-47 Chinook için imzalar atıldı: Değeri tam 1,46 milyar dolar
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Bu anlaşma ile birlikte Japonya, 71,4 milyar yen (458,1 milyon dolar) karşılığında beş CH-47J helikopteri ve 161,1 milyar yen (1 milyar dolar karşılığında ise 12 adet uzatılmış menzilli CH-47JA satın alacak. Bu helikopterler gelişmiş Chinook Block II konfigürasyonunu içerecek ve Japonya'yı bu yükseltilmiş modeli benimseyen dördüncü ülke olacak.

Yeniden tasarlanmış yakıt depoları gibi ikonik Chinook tasarımına çeşitli iyileştirmeler getiriyor ve bunlar toplu olarak uçağın yük kapasitesini ve performansına katkı sağlıyor. Bu tarz değişikliklerle birlikte ağır hava taşıma kabiliyeti gerektiren görevlerde Japonya ordusunun operasyonel etkinliğini artırmak hedefleniyor.

100'DEN FAZLA CH-47 HELİKOPTERLERİ TESLİM EDİLDİ

Kawasaki Heavy Industries, 1984'ten beri Boeing lisansı altında CH-47 helikopterleri üretiyor. Şirket, Japonya'nın Öz Savunma Kuvvetleri'ne 100'den fazla ünite teslim etti. Söz konusu teslimatların arasında Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (JGSDF) için 50 CH-47J ve Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (JASDF) için 15 CH-47J bulunuyor.

CH-47 Chinook, asker taşımacılığından afet yardımına ve lojistik desteğe kadar çeşitli görevleri yerine getirme kapasitesine sahip, güvenilirliği ve çok yönlülüğüyle ünlüdür.

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