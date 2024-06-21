2 adet Bell UH-1H tipi helikopter teslim edildi

Ordu Sözcüsü Tümgeneral Onyema Nwachukwu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin silahlı çetelerle ve terörle mücadele kapsamında aldığı helikopterlerin ilk kısmının teslim edildiğini duyurdu.

Nwachukwu, ordunun ABD'nin Bell firması tarafından üretilen 2 Bell UH-1H helikopterini teslim aldığını kaydederek, bunların kara operasyonlarına hava desteği sağlamada önemli bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Taoreed Lagbaja, Eylül 2023'te hükümetin 12 savaş helikopteri satın alınmasını onayladığını açıklamıştı.

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya, daha önce terör gruplarıyla mücadele için Türkiye ve ABD'den savaş helikopterleri satın almıştı.