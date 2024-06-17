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Savunma

2 Türk devi gücünü birleştirdi! Dünyada bir ilk: Bayraktar AKINCI İHA'ya entegre edildi

Yerli ve milli savunma teknolojilerinde hız kesmeyen 2 Türk devi BAYKAR ve ASELSAN, Bayraktar AKINCI İHA'da gücünü birleştirdi. 2 Türk devi arasında imzalanan anlaşmaya göre, BAYKAR ürünü Bayraktar AKINCI İHA'ya ASELSAN ürünü ASOJ-234U sistemi entegre edildi.

Star Gazetesi17 Haziran 2024 Pazartesi 15:16 - Güncelleme:
2 Türk devi gücünü birleştirdi! Dünyada bir ilk: Bayraktar AKINCI İHA'ya entegre edildi
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Türk savunma sanayisinin neferlerinden BAYKAR ve ASELSAN gücünü birleştirdi. Bu kapsamda BAYKAR Teknolojinin geliştirdiği Bayraktar AKINCI İHA'ya ASELSAN'ın geliştirdiği ASOJ-234U sistemi entegre edildi. Bayraktar AKINCI İHA, ASOJ-234U sistemi ile uzaktan gelen radar ve haberleşme karıştırmalarına yönelik gelişmiş elektronik harp kabiliyeti kazanacak. ASELSAN'dan yapılan açıklamada bunun dünyada bir ilk olduğu belirtildi.

BAYRAKTAR AKINCI İHA'YA ENTEGRE EDİLDİ: BAYKAR VE ASELSAN DÜNYADA BİR İLKE İMZA ATTI

ASELSAN sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada Bayraktar AKINCI'YA entegre olacak dünyadaki ilk silahını duyurdu.

"ElektronikHarp" etiketiyle yayınlanan ASELSAN'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Dünyada bir ilk!

Bayraktar AKINCI İHA'ya entegre şekilde, uzaktan radar ve haberleşme karıştırma sistemi ASOJ-234U, sahada oyun değiştirmeye geliyor.

Radar Elektronik Destek / Taarruz,

Haberleşme Elektronik Destek / Taarruz"

DİKKAT ÇEKEN 'HARP KABİLİYETİ' DETAY

İmzalanan sözleşme kapsamında iki farklı Türk SİHA'sı, ASOJ-234U Radar ve Haberleşme Elektronik Destek/Taarruz (Stand-of-Jammer) faydalı yüküyle teçhiz edilecek. Hem radar hem de haberleşme sistemlerine yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, İHA'lardan gelişmiş elektronik harp kabiliyeti kazanacak. Bu entegrasyon, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

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