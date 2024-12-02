ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Elektro-Optik Sistemlerin tedarikine ilişkin 14 milyon 800 bin dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 yılı içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.

ASELSAN, SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI İLE İKİ SÖZLEŞME DAHA İMZALANMIŞTI

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 22 Kasım'da tutarı 135,1 milyon avro ve 1 milyar 635,4 milyon lira olan sözleşme imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin üretimine yönelik 135 milyon 106 bin 533,65 avro ve 1 milyar 635 milyon 406 bin 909,73 lira tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2026 ve 2029 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadesi kullanıldı.

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