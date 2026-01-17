İSTANBUL 6°C / 1°C
Savunma

20 adet F-35 hava üslerinde: F-16'lar resmen emekli oluyor

Dünya yeni savaşlara ve çatışmalara sürekli olarak sahne olurken ülkeler de savunma kapasitelerini modernize etmeye devam ediyor. Son olarak ABD'den 20 F-35 savaş uçağı teslim alan Danimarka elinde bulunan son F-16 jetini de emekliye ayıracak. Danimarka, Lockheed Martin ile yaptığı F-35 anlaşmasındaki siparişini revize ederek sayıyı 43'e çıkarmıştı.

AA17 Ocak 2026 Cumartesi 17:31
20 adet F-35 hava üslerinde: F-16'lar resmen emekli oluyor
Danimarka Kraliyet Hava Kuvvetleri, F-16 savaş uçaklarıyla olan operasyonlarını sonlandırıp envanterin tamamını F-35 ile güncellemeye hazırlanıyor. Hava Kuvvetleri 18 Ocak'ta Skrydstrup hava üssünde F-16'lara bir veda etkinliği düzenleyerek F-35 savaş uçaklarına tamamen geçmiş olacak.

1980'den beri Danimarka tarafından kullanılan F-16'lar, Afganistan, Irak, Libya, Sırbistan ve Suriye'de operasyonel görevlerde yer aldı, Estonya ve Litvanya'ya NATO Baltık Hava Polisliği görevlerini tamamladı ve ayrıca Grönland ve İzlanda'nın korunmasına yardımcı oldu.

Başlangıçta Kopenhag tarafından toplam 58 adet A/B model uçak satın alınmış olup, bu uçakların hizmet ömrü boyunca Kopenhag'a ek uçaklar da teslim edilmiştir.

Kalan örneklerin ileri yaşına rağmen, Danimarka Savunma Bakanlığı şunları belirtiyor: "Hava kuvvetleri savaş uçaklarına o kadar titizlikle baktı ve ilgilendi ki... o kadar iyi durumdalar ki başka yerlerde yeniden hayat bulacaklar."

Bakanlık, "Uçakların bir kısmı, çok sayıda yedek parça ve hem pilotların hem de yer personelinin eğitimiyle birlikte Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine bağışlandı" açıklamasını yaptı.

Açıklamada ayrıca, "Kalan uçaklar Arjantin'e satıldı ve ilk uçak Aralık 2025'te Arjantin'e teslim edildi" denildi. Bu transferde Buenos Aires, toplamda 24 uçaktan oluşan filonun ilk etabında yer alan altı adet F-16A/B'yi teslim aldı.

F-35 SİPARİŞİ 43'E ÇIKARILDI

Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jan Dam'ın da katılacağı veda töreninde, Danimarka Hava Kuvvetleri'nin halefi olan Lockheed F-35A uçağı da sergilenecek.

Havacılık analiz şirketi Cirium'un kayıtlarına göre Danimarka, şu ana kadar beşinci nesil F-35 tipinden 20 adet uçağı hizmete soktu. Kopenhag başlangıçta 27 adet F-35'ten oluşan bir filo kurmayı planlamıştı, ancak geçen Ekim ayında bu sayıyı nihayetinde 43 uçağa çıkaracağını duyurdu.

