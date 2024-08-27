2011 yılına dikkati çektiler! Türkiye'den satın almak için sıraya giriyorlar

Türkiye hem siyasi, hem askeri hem de ekonomik alanda artan etki gücüyle uzun zamandır dünya medyasının gündeminde. FT, Türkiye'nin Afrika'da etkili güç olduğunun altını çizerek, son dönemlerde aralarında anlaşmazlık bulunan iki ülke olan Somali ve Etiyopyalı yetkililerin müzakereler için Ankara'da buluşmasını örnek gösterdi. Öte yandan gazete, Ankara'nın derin ticaret bağları ve büyüyen güvenlik ittifakları aracılığıyla kıtada siyasi bir arabulucu haline geldiğini belirtti.

Habere göre üst düzey bir Türk diplomat, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın müzakerelere hakemlik yaptığını, her heyeti bakanlığında ayrı odalara yerleştirdiğini ve daha sonra yüz yüze görüşmelerde bulunmak üzere bir araya getirdiğini söyledi.

Financial Times gazetesi Türkiye için yayımladığı analize göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her iki ülke için de arabuluculuk rolü üstlendiği belirtilen haberde önümüzdeki ay devam etmesi beklenen Mogadişu ve Addis Ababa arasındaki görüşmelerde Ankara'nın önemi vurgulandı.

AFRİKA'DA KIZ ÇOCUKLARINA "İSTANBUL" İSMİ VERİLİYOR

Haberde Türkiye'nin Afrika'daki nüfuzunun son yirmi yılda nasıl arttığı anlatıldı. Çin ve ABD gibi aktörlerin de bulunduğu bölgede Türkiye'nin kendini güçlü bir oyuncu olarak konumlandırdığı ifade edildi. Eğitim, ulaşım, ticaret ve askeri sanayi ile Afrika'nın desteklendiği kaydedildi. Bunda, tüm dünya sırt çevirmişken 2011'de Erdoğan'ın Somali'ye yaptığı ziyaretin dönüm noktası olduğunu vurguladı. Günümüzde Somali'de kız çocuklarına yaygın bir şekilde İstanbul adı verildiğini yazdı.

Gazete ayrıca Türkiye'nin son yıllarda, Sahra'nın güneyindeki yarı kurak şerit olan ve iç karışıklıklar yaşanan Sahel'de de nüfusunu artırdığını yazıyor. Alman düşünce kuruluşu Konrad Adenauer Vakfı'nın Sahel program yöneticisi Ulf Laessing, gelinen noktayı "Ankara, Afrika'yı Türk dış politikasının önceliği ilan ederek zemini hazırladı" diyerek özetledi.

YETENEKLİ AFRİKALI ÖĞRENCİLERE TÜRKİYE'DE BURS

Türkiye ayrıca Afrika'da kalpleri kazanmak için "yumuşak güç" olarak adlandırılan girişimlere de yatırım yaptı. Gana'nın başkenti Accra'da büyük bir ulusal cami inşa etmek için yaklaşık 10 yıl harcadı. Mali, Cibuti, Sudan ve başka yerlerdeki diğer camilerin parası ödendi.

TÜRK HAVA YOLLARI AFRİKA'NIN HER NOKTASINA

Türkiye, 2003 yılından bu yana Afrika'daki büyükelçilik sayısını neredeyse dört katına çıkararak 44'e çıkardı. Türk Hava Yolları İstanbul'u, çok az uluslararası havayolunun uçuş yaptığı düzinelerce Afrika şehrine bağlayan kapsamlı bir havayolu rotaları ağı başlattı. THY 340 havalimanı ile dünyada en çok noktaya uçan havayolu şirketi konumunda. Şirket Afrika'nın neredeyse tüm önemli şehirlerine düzenli olarak sefer düzenliyor. Türk Hava Yolları, analitik firması Cirium'un Ağustos uçuş verilerine göre, artık Afrika dışındaki diğer taşıyıcılardan daha fazla Afrika destinasyonuna hizmet veriyor. Afrikalı yolcular için İstanbul Havalimanı dünyaya açış kapısı konumunda.

AFRİKA'NIN YENİ GÖZDESİ TB2 BAYRAKTARLAR

Türkiye'nin Afrika'daki gücünün en büyük göstergesi, güvenlik ittifakları oldu. Ankara, Sahel'deki Nijer'den kıtanın doğusundaki Somali ve Etiyopya'ya kadar uzanan ülkelere kendini defalarca kanıtlamış Bayraktar TB2 İHA'lardan tedarik etti. Baykar Savunma tarafından üretilen bu İHA'lar Mali, Nijer, Etiyopya ve diğer ülkelerin cephaneliklerinde bulunuyor. Ayrıca haberde Türkiye'nin Afrika ülkelerine hafif silahlar, mayın temizleme araçları, zırhlı araçlar ve helikopterler satıyor.

Adı açıklanmayan Türk diplomat ise FT'ye "Neredeyse tüm Afrika ülkeleriyle güvenlik ve savunma iş birliğimiz büyüyor, Türkiye, ulusal ordularını kurma ve güvenlik sektörünü yeniden düzenleme konusunda Somali yetkilileriyle çok yakın bir şekilde çalışıyor" dedi.