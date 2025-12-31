Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği çalışmaları özetleyen bir video paylaştı.

Sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, şirketin savunma ve havacılık alanındaki projelerine yer verildi.

Bayraktar, paylaşımında "2025'in kısa bir özeti. Akıp giderken zaman... KIZILELMA'ya devam" ifadelerini kullanarak, Baykar'ın özellikle insansız savaş uçağı KIZILELMA projesine odaklanmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Paylaşılan özet videoda, 2025 yılı içinde yürütülen test, geliştirme ve üretim faaliyetleri öne çıkarken, Baykar'ın milli ve özgün savunma teknolojilerine yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ettiği mesajı verildi.