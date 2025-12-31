İSTANBUL 5°C / -2°C
Savunma

2025'in kısa bir özetini paylaştı! Bayraktar'dan KIZILELMA vurgusu

Selçuk Bayraktar, Baykar'ın 2025 yılı çalışmalarını özetleyen videoyu paylaştı. Bayraktar, paylaşımında '2025'in kısa bir özeti. Akıp giderken zaman... KIZILELMA'ya devam' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ31 Aralık 2025 Çarşamba 10:42 - Güncelleme:
2025'in kısa bir özetini paylaştı! Bayraktar'dan KIZILELMA vurgusu
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği çalışmaları özetleyen bir video paylaştı.

Sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, şirketin savunma ve havacılık alanındaki projelerine yer verildi.

Bayraktar, paylaşımında "2025'in kısa bir özeti. Akıp giderken zaman... KIZILELMA'ya devam" ifadelerini kullanarak, Baykar'ın özellikle insansız savaş uçağı KIZILELMA projesine odaklanmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Paylaşılan özet videoda, 2025 yılı içinde yürütülen test, geliştirme ve üretim faaliyetleri öne çıkarken, Baykar'ın milli ve özgün savunma teknolojilerine yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ettiği mesajı verildi.

