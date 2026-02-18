İSTANBUL 9°C / 3°C
  • 2026'nın ilk savunma sanayi toplantısı yapıldı: Gelişim azim ve kararlılıkla sürdürülecek
2026'nın ilk savunma sanayi toplantısı yapıldı: Gelişim azim ve kararlılıkla sürdürülecek

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Türk savunma sanayiinin 2025 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar, savunma sanayiinin ihracat başarısı, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 17:10 - Güncelleme:
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

2026 yılının ilk Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, Türk savunma sanayiinin 2025 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar, savunma sanayiinin ihracat başarısı, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca yerli ve millî savunma sanayiinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulanırken, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin gündem görüşülerek karara bağlandı.

İletişim Başkanlığından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, Milletimizin ve devletimizin güçlü desteğiyle Türk savunma sanayiinde elde edilen başarılardan duyulan memnuniyet ifade edilerek, 2026 yılında daha da yüksek gayret ile çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliği vurgulanmış, yerli ve millî teknolojiler kullanılarak savunma sanayiimizdeki örnek teşkil eden gelişimin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir" denildi.

