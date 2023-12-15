2028'de kaç adet ''KAAN'' üretilecek? Bakan Kacır sayı verdi

Ticaret ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

"HEDEF 2028'DE 20 KAAN ÜRETMEK"

Kacır, 2028'de kaç adet milli muharip savaş uçağı KAAN üretileceğine ilişkin soruya, "TUSAŞ bununla ilgili bir açıklama yaptı; hedef 2028'de inşallah 20 KAAN'ı üretebiliyor hale gelmek. KAAN, beşinci nesil bir savaş uçağı olarak Türkiye'ye gerçekten stratejik bir kabiliyet kazandıracak. Milletimizin, devletimizin stratejik anlamda kuvvetli olmasını çok anlamlı görüyoruz." karşılığını verdi.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun, 9 Ocak 2024'te uzaya gönderilmesinin planlandığını anlatan Kacır, "Bu konuda etkinliklerimiz elbette olacak. Belki Meclis'imizin saygıdeğer milletvekillerinden, 80'li yıllarda Muhammed Ali'nin boks maçlarını izlemek için gece yarısı kalkıp televizyon başına geçmiş olanlar vardır. Şimdi muhtemelen benzer bir tecrübeyi de Türkiye'nin ilk astronotunun yolculuğunu, ay-yıldızlı bayrağımızın uzaya yükselişini izlemek için yaşayacağız." ifadelerini kullandı.