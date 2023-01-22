2028'de yola çıkıyor! F-15EX savaş jetleri için resmi teklif yapıldı

İsrail hükümeti yeni savaş jetleri alıp hava filosunu genişletmek için ABD'nin kapısını çaldı.

İsrail'in söz konusu F-15'ler için girişimlerde bulunmasının temel nedeni sığınak patlatma mühimmatı taşıyabilecek güçlü uçaklara ihtiyacı olduğu öğrenildi.

Söz konusu F-15 müzakerelerin başarılı olması durumunda İsrail'in jetleri 2028'de alması muhtemel olarak görülüyor.

İsrail Hava Kuvvetleri (IAI) hali hazırda 80'den fazla F-15C ve F-15E Strike Eagle'ın uyarlanmış varyantları olan 25 F-15I ve 1990'ların başından beri F-16'ları kullanıyor.

Ordu envanterine 2016 beşinci nesil Lockheed Martin F-35 Lightning II jetlerini dahil edilmeye başlandı.

İsrail hükümeti, 2016'da almaya başladığı F-35'lerle birlikte F-15 savaş jetlerinin de almak istediği ancak bu planların gerçekleşmediği öğrenildi.

F-15EX'in dikkat çeken özellikleri

F-15EX, aviyonik, elektronik ve silah sistemlerinde önemli iyileştirmeler içerdiği için büyük önem arz ediyor.

F-15'in eski varyantlarının yerini alması beklenirken Endonezya ve Hindistan da dahil olmak üzere diğer bazı ülkelerin bu jetleri almak istediği biliniyor.

F-15EX'in en çok dikkat çeken özelliği, F-35 gibi üstün sensör yeteneklerine sahip jetler tarafından hedefe yönlendirilebilen büyük miktarda mühimmat taşıyabilmesidir.