2030 hedefleri için KAAN'ı seçtiler: Ülkenin teknolojik kapasitesi artırılacak

Suudi Arabistan, savunma kapasitesini artırmak için Türkiye'den 100 adet beşinci nesil savaş uçağı KAAN satın almayı planlıyor. Riyad'ın bu hamlesi sürekli olarak dış basındaki yerini koruyor ve Türk KAAN'ına olan ilgi de her geçen gün artıyor.

Son olarak kaleme alınan bir haberde, Riyad'ın KAAN satın almak istemesinin savunma anlamında dışa bağımlılığı azaltma ve yerel savunma sanayisini geliştirme hedefleriyle örtüştüğü vurgulandı.

Haberde, Suudi Arabistan'ın KAAN'a olan ilgisinin F-35 savaş uçaklarını satın alma girişimlerinden duyduğu hayal kırıklığından kaynaklandığı belirtildi. Suudi Arabistan'ın ABD'den F-35 konusunda veto yemesinin sebebinin ise Amerika'nın Orta Doğu'da İsrail'in askeri üstünlüğü kaybetmemesi için bu ihracata izin vermediği bildirildi.

Haberde, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin F-35 programından çekilmesinin Suudi Arabistan'ı bu arayış içerisine soktuğu vurgulandı.

Türkiye'nin teknoloji transferine ve üretim hattının bir kısmının Suudi Arabistan'da yerelleştirilmesine açık olması ise Riyad için bu projenin daha cazip hale geldiğinin özellikle altı çizildi. KAAN projesinin, Suudi Arabistan'ın 2030 hedeflerine doğrudan uyumlu olduğu belirtilirken bu amacın, yabancı tedarikçilere bağımlılığı azaltmayı ve yerel savunma sanayisini geliştirmeyi içerdiği söylendi.

Suudi Arabistan, geçtiğimiz yıl Türkiye'den Bayraktar AKINCI insansız hava araçları için 3 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Bu, Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük savunma ihracatı olarak kayıtlara geçmişti. KAAN ile birlikte Ankara-Riyad arasındaki işbirliğinin daha ileri bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Öte yandan haberde, Türkiye için Suudi Arabistan'ın yalnızca bir müşteri değil, aynı zamanda stratejik bir partner olduğu belirtildi. Riyad'ın gelişmiş savaş uçakları arayışındaki hedefinin bölgesel savunma duruşunu güçlendirme ve Orta Doğu güvenlik mimarisinde daha fazla söz sahibi olma isteğinin olduğu vurgulandı.

TÜRK VE SUUDİ ARABİSTAN HEYETİYLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, 2025 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek milli muharip uçak KAAN'ın ikinci prototipinin üretim ve montaj faaliyetlerini incelemesinden 4 gün sonra 24 Aralık'ta Suudi Arabistan'dan gelen heyetle görüştü.

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) X hesabından "Küresel İşbirliklerinde Yeni Adımlar" başlığı ile yapılan açıklamaya göre, SSB Başkanı Görgün, İstanbul'da Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Khaled bin Hussein Al-Biyari, Hava Kuvvetleri Komutanı Turki bin Bandar Al Saud ve beraberlerindeki heyeti ağırladı.

Açıklamada, "Görüşmeler, Türk savunma sanayisi firmalarının da katılımıyla üç gün boyunca devam edecek. Başkanlığımız, uluslararası işbirliği faaliyetleri kapsamında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki gücünü dünyayla buluşturmak için yürütülen bu çalışmalar, ortak bir geleceğin inşasında kilit rol oynuyor." ifadeleri kullanıldı.