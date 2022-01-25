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Savunma

2030'da Türkiye lehine değişebilir! Reis denizaltıları dengeleri etkileyecek

Reis Sınıfı Denizaltıların Karadeniz'de NATO-Rusya dengesini etkileyecek bir unsur olacağını yazan İngiliz basını Türk denizaltıların AIP özelliğine dikkat çekti. 2030'da bölgenin hassas dengesinin Türkiye lehine değişeceği ifade edildi.

Star.com.tr25 Ocak 2022 Salı 11:27 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 11:30
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İngiliz basını, TSK'nın envanterine girecek olan Reis Sınıfı Denizaltıların hem Ege Denizi'ndeki hem de Karadeniz'deki askeri dengeleri etkileme potansiyeline sahip olduğunu yazdı.

2030'DA TÜRKİYE LEHİNE DEĞİŞEBİLİR!

Haberde şu ifadelere yer verildi;

"2027'den sonra AIP özellikli altı Reis sınıfı denizaltıya sahip olacak olan Türkiye, İsrail ile birlikte bölgede en fazla AIP denizaltısına sahip olacak. 2030'ların ikinci yarısında, bölgenin hassas dengesinin AIP denizaltıları açısından Türkiye lehine değişmesi muhtemeldir."

Rusya'nın Sivastopol Deniz Üssü'ndeki Karadeniz filosunu güçlendirdiğine işaret edildi.

"Açık kaynaklara göre Rus Karadeniz Filosu'nun savaş gemileri 34'ten 49'a, denizaltı sayısı ise 1'den 7'ye yükseldi. Rus Karadeniz kuvveti, Kalibr kara taarruz füzelerini fırlatabilen, ancak AIP özellikli olmayan gelişmiş denizaltılar işletiyor"

REİS SINIFI DENİZALTI KARADENİZ'DEKİ ETKİSİ

Reis sınıfı denizaltının devreye alınmasının Karadeniz dengesine etkisi olmasının muhtemel olduğu yazılan haberde, "Bu denizaltı kuvveti, Rusya'nın Karadeniz'deki güçlü A2/AD'sini delme yeteneğine sahip olacaktır" denildi.

DENİZALTI PROJESİ NATO-RUSYA DENGESİNİ ETKİLEYECEK

Karadeniz dışındaki devletlerin Montrö Sözleşmesi'ne göre Karadeniz'de denizaltı konuşlandıramadığına dikkat çekilirken, analiz yazısında "Sonuç olarak, bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin denizaltı filosu, NATO adına Rus donanmasına karşı koyabilecek tek varlıktır. Dolayısıyla Reis sınıfı denizaltı projesi Karadeniz'deki NATO-Rusya dengesini etkileyecek bir unsur olarak değerlendirilebilir" ifadeleri kullanıldı.

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