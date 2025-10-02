İSTANBUL 22°C / 16°C
Savunma

216 adetlik tank teslimatı başlıyor: Değeri tam 6,5 milyar avro

Dünyadaki sıcak çatışma alanları genişlemeye devam ederken ülkelerin de savunma sanayi harcamaları da giderek artıyor. Rusya'nın Ukrayna ile olan çatışmaları sürerken Avrupa Birliği ülkeleri ve NATO üyesi ülkelerden dikkat çeken silah anlaşmalarına imza atıyor. Son olarak Romanya'nın 216 adetlik 6,5 milyar avro değerinde yeni bir ana muharebe tankı alım programını başlattığı öğrenildi.

2 Ekim 2025 Perşembe 16:58
Romanya, NATO ve AB savunma programı kapsamında 216 adet ana muharebe tankı alımı için çalışmalara başladı.

Bu program, Romanya'nın ulusal savunma kapasitesini artırmayı ve NATO ile AB savunma planlamalarıyla uyumlu hale getirmeyi hedefliyor.

Programın ilk aşamasında, 2023 yılında ABD ordusundan 54 adet modernize edilmiş M1A2 SEPv3 Abrams tankı ve 12 destek aracı satın alındı. Toplam değeri 1,07 milyar dolar olan bu alım, 2028 yılına kadar tamamlanacak.

216 ADETLİK TANK TESLİMATI BAŞLIYOR

Programın ikinci aşaması, 6,49 milyar avro değerinde olup, 216 yeni ana muharebe tankı ve 76 destek aracı alımını kapsıyor. Bu araçlar, Romanya Kara Kuvvetleri'nin zırhlı ve piyade birliklerine dağıtılacak ve lojistik destek, eğitim simülatörleri ve teknik destek hizmetleriyle birlikte sunulacak.

Romanya Savunma Bakanlığı, bu programın yerli sanayiye katkı sağlayacak şekilde tasarlandığını vurguladı. Tankların ve alt sistemlerinin üretimi ve bakımı, Romanya'da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, zırhlı gövde ve gözlem sistemleri gibi ana bileşenlerin yerli üretimi planlanıyor. Ayrıca, mühendislik ve tasarım alanlarında teknoloji transferi ve eğitim faaliyetleri de programın bir parçası olacak.

Romanya, tank alımı için çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. İlk aşamada seçilen M1A2 Abrams tanklarının yanı sıra, Alman Leopard 2A8 ve Kore yapımı K2 Black Panther tankları da potansiyel tedarikçi modeller arasında yer alıyor. Koreli Hyundai Rotem, teknoloji transferi ve endüstriyel entegrasyon konularında en açık teklifi sunduğu belirtiliyor.

