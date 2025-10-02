Romanya, NATO ve AB savunma programı kapsamında 216 adet ana muharebe tankı alımı için çalışmalara başladı.

Bu program, Romanya'nın ulusal savunma kapasitesini artırmayı ve NATO ile AB savunma planlamalarıyla uyumlu hale getirmeyi hedefliyor.

Programın ilk aşamasında, 2023 yılında ABD ordusundan 54 adet modernize edilmiş M1A2 SEPv3 Abrams tankı ve 12 destek aracı satın alındı. Toplam değeri 1,07 milyar dolar olan bu alım, 2028 yılına kadar tamamlanacak.

Programın ikinci aşaması, 6,49 milyar avro değerinde olup, 216 yeni ana muharebe tankı ve 76 destek aracı alımını kapsıyor. Bu araçlar, Romanya Kara Kuvvetleri'nin zırhlı ve piyade birliklerine dağıtılacak ve lojistik destek, eğitim simülatörleri ve teknik destek hizmetleriyle birlikte sunulacak.

Romanya Savunma Bakanlığı, bu programın yerli sanayiye katkı sağlayacak şekilde tasarlandığını vurguladı. Tankların ve alt sistemlerinin üretimi ve bakımı, Romanya'da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, zırhlı gövde ve gözlem sistemleri gibi ana bileşenlerin yerli üretimi planlanıyor. Ayrıca, mühendislik ve tasarım alanlarında teknoloji transferi ve eğitim faaliyetleri de programın bir parçası olacak.

Romanya, tank alımı için çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. İlk aşamada seçilen M1A2 Abrams tanklarının yanı sıra, Alman Leopard 2A8 ve Kore yapımı K2 Black Panther tankları da potansiyel tedarikçi modeller arasında yer alıyor. Koreli Hyundai Rotem, teknoloji transferi ve endüstriyel entegrasyon konularında en açık teklifi sunduğu belirtiliyor.