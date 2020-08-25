star.com.tr 25 Ağustos 2020 Salı 11:47 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 11:53

Birleşik Krallık ordusunun envanterinde şu anda 227 Challenger 2 tankı bulunsa da, eski Savunma Bakanı Penny Mordaunt'ın 2019'da Birleşik Krallık'ın askeri olarak yeterli olmadığı konusunda uyarılarda bulundu. Bazı yetkililer de eski savunma bakanı gibi motorlu silahların eskimiş olduğu kanaatinde.



The Times'ta yer alan habere göre bu yetkililer, silahlı kuvvetleri modernize etmek için ülkedeki tüm tankları değiştirme planını tartışıyor.

İsmi açıklanamayan hükümet kaynaklarının gazeteye yaptığı açıklamada, bakanların şu anda 227 Challenger 2 tankı ve paletli piyade savaş aracı 388 Warrior zırhlısı olmak üzere ülkenin tank filosunun kullanılabilirliğinden şüphe duyduklarını söyledi.

21. yüzyılın savaşlarının kentsel alanlarda, uzay ve bilginin yanı sıra siber teknolojilerin güçlendirilmiş hali ile yapılması bekleniyor. Bu tartışmanın da, Londra'nın siber ve havacılık savaşı alanındaki çalışmaları yüzünden, ağır zırhlıların durumunu gözardı etmesiyle ortaya çıktığı iddia ediliyor.

Ancak, tank filosunu hurdaya çıkarma planlarının, hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden beklemeye alındığı bildirildi.

İsmi açıklanmayan bir hükümet kaynağı The Times'a verdiği demeçte, 'İngiltere'nin güvenliğini gerektiği gibi korumak, ve karşı karşıya olduğumuz yeni tehditleri yeniden dengelemek için bir dizi cesur kararın alınması gerektiğini biliyoruz.' dedi.

Geçen yıl, dönemin Savunma Bakanı Penny Mordaunt, tanklarla ilgili 'modası geçmiş' nitelendirmesinde bulunarak endişelerini dile getirmişti.

Mordaunt 2019'daki, açıklamasında, 'Challenger 2, 1998'den beri büyük bir geliştirme olmadan hizmet veriyor. Bu süre zarfında ABD, Almanya ve Danimarka iki büyük geliştirmeyi tamamladı. Rusya ise beş yeni varyant üretti ve altıncı bekleniyor. Warrior daha da modası geçmiş. Kilit müttefiklerimiz tarafından kullanılanlardan 20 yıl daha yaşlı.' ifadelerini kullanmıştı.

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