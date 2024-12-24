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Savunma

24 adet Eurofighter için anlaşma tamam: İmzalar başkentte resmen atıldı

İtalya, 24 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı için yeni bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Yeni satın alınacak Eurofighter jetleri gelişmiş aviyonik ve yenilenmiş silah sistemleri ile yeni sensörlere sahip.

Star Gazetesi24 Aralık 2024 Salı 11:47 - Güncelleme:
24 adet Eurofighter için anlaşma tamam: İmzalar başkentte resmen atıldı
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Hali hazırda hava kuvvetlerinde kullandığı eski Tranche 1 Eurofighter'ları değiştirmek isteyen İtalya, aynı üretici firmadan yeni savaş uçakları almak için anlaşma imzaladı.

Yeni alınacak Eurofighter'lar ile birlikte İtalya'nın hava savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde artırılacağına dikkat çekilirken hava kuvvetlerinin kısa süre içerisinde eskiyen jetleri elinden çıkarmayı hedeflediği bildirildi.

24 EUROFİGHTER İÇİN İMZALAR ATILDI

Anlaşmanın ardından açıklama yapan Eurofighter İcra Kurulu Başkanı Giancarlo Mezzanatto, "İtalya'nın 24 jet daha satın alma kararı, programımız açısından harika bir haber ve Eurofighter Typhoon'un Avrupa'ya getirdiği güç ve önemi daha da ortaya koyuyor." İfadelerini kullandı.

İtalya'nın yeni satın alacağı Eurofighter'lar, Brimstone III ve Meteor füzeleri dahil olmak üzere gelişmiş aviyonik ve geliştirilmiş silah sistemleri ile yeni sensör özelliklerine de sahip olacak. Bu yükseltmeler, jetlerin yeteneklerini gelecekte de koruyacak ve hizmet ömrü 2060'ın ötesine uzanacak.

İSPANYA 24 ADET EUROFİGHTER ALACAK

20 Aralık 2024'te Türkiye ile Jet Eğitim Uçağı Projesi'ne imza atan İspanya kendi ordusu için 25 adet ilave Eurofighter Typhoon savaş uçağı siparişini onayladı. Konuyu yakın takibe alan ABD basını haberinde Türkiye'ye de özel parantez açtı. İspanya Eurofighter Typhoon jetlerini 2030-2035 yılları arasında teslim alacak.

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