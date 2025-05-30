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Savunma

24 adet F-16 teslim edilecek: Yeni savaş uçakları resmen hava üssünde

Hollanda'nın Ukrayna'ya hibe ettiği son F-16 savaş uçakları Kiev'e gönderilmek üzere Volkel Hava Üssü'nden Belçika'ya gönderildiği öğrenildi. Bu teslimat ile birlikte Avrupa'da 4 ülkenin yer aldığı çok uluslu havacılık koalisyonu Ukrayna'ya toplamda 24 adet F-16 transfer etmiş olacak.

30 Mayıs 2025 Cuma 09:36 - Güncelleme:
24 adet F-16 teslim edilecek: Yeni savaş uçakları resmen hava üssünde
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Hollanda, Danimarka, Norveç ve Belçika'nın da dahil olduğu çok uluslu havacılık koalisyonunun bir parçası olarak Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne toplam 24 adet F-16 transfer ediyor.

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, Volkel'deki ayrılış töreninde hazır bulundu ve anı "nostaljik" ve "önemli" olarak nitelendirdi. F-16'nın, F-35 ile değiştirilmesinden önce Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde onlarca yıl oynadığı merkezi role dikkat çekerek, Ukrayna'yı uçak için "mümkün olan en iyi varış noktası" olarak nitelendirdi.

F-16'LAR HAYATİ ÖNEMDE

Brekelmans, "Rusların günlük hava saldırıları nedeniyle F-16'lar Ukrayna için hayati önem taşıyor," dedi. "Zaten hayat kurtardılar."

Hollandalı yetkililere göre, Ukrayna güçleri uçaklarla savaş alanında başarılar elde etti ve bildirildiğine göre bunları seyir füzelerini ve insansız hava araçlarını engellemek için kullandı. Bakan, geçişin hızı için hem Ukraynalı hem de Hollandalı personeli övdü. Brekelmans, "Barış zamanında bu yıllar alır. Şimdi rekor sürede yapıldı," dedi.

  • General Dynamics
  • F-16 Fighting Falcon
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