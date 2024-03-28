24 adet TB2 SİHA satın alan hükümete övgü! Olszowska: Türkiye ile işbirliğimiz gerekli

Türkiye'den 24 Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın almak için 2021'de anlaşma imzalayan ilk NATO üyesi Polonya'da 8 yıllık milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi iktidarının 2023 sonunda el değiştirmesinin ardından Avrupa Birliği ile ilişkileri onaran Donald Tusk hükümeti döneminde Türkiye ile yakınlaşmanın sürüp sürmeyeceği merak ediliyor.

Polonyalı düşünce kuruluşu Türkiye Araştırmaları Enstitüsünün Kurucu Başkanı Karolina Wanda Olszowska, Türkiye-Polonya ilişkilerinin yeni dönemi ve Ukrayna'daki savaşın ülkesi ve Avrupa'ya etkileri hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

24 ADET TB2 SİHA SATIN ALAN HÜKÜMETE ÖVGÜ!

Olszowska, Polonya'nın Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 SİHA'ları satın almaya karar veren ilk NATO ülkesi olduğunu belirterek, "Güvenlik tehditleri açısından bakıldığında bu karar, savunma stratejisine yönelik iyi bilgilendirilmiş ve ileri görüşlü bir yaklaşımı yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Polonya-Türkiye savunma sanayi işbirliği hem mümkün hem de gerekli." diyen Olszowska, ülkesi ile Türkiye arasındaki bilgi alışverişi ve ortak geliştirme konularında da savunma sanayi işbirliğinin artabileceğini söyledi.

Olszowska, "Çeşitli tartışmalar, konferanslar ve görüşmeler sırasında Türk silah sektörünün çok hızlı bir şekilde geliştiği ve yapılan testlerle kalitesinin önemli ölçüde arttığı görüşüne rastladım." dedi.

Olszowska, farklı tarihsel gerçeklikler nedeniyle Polonya ve Türkiye'de Rusya'ya karşı değişik yaklaşımların olduğuna işaret ederek, ülkesinin uzun yıllar Rus işgalinde kalmış bulunmasından dolayı Rusya'nın yüzyıllar boyunca Polonya için "varoluşsal tehdit" oluşturduğunu vurguladı.

Öte yandan, Türkiye'nin Rusya ile benzer geçmişi bulunmadığı için "Rus tehdidine" karşı korkuya sahip olmadığını dile getiren Olszowska, Polonya'nın tüm bu nedenlerden dolayı Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik adımlarda AB safında yer almaya devam ettiğini söyledi.

Olszowska, "Polonya ve Avrupa'nın güvenlik hedefi, Kiev'in kazanması ve Ukrayna'nın işgal ettiği tüm toprakları geri almasıdır." dedi.

Yüzlerce insanın, 2021'de Belarus'tan Polonya'ya yasa dışı girmeye çalışmasının ardından yaşanan göç krizini hatırlatan Olszowska, bu krizde Türkiye'nin oynadığı önemli rolü şöyle anlattı:

"Mesele mültecileri (Polonya'nın) kabul etmemesi değildi. Sonuçta Ukrayna'da savaş patlak verdikten sonra Polonya, yaklaşık 2,5 milyon Ukraynalıyı kabul etti ancak bunlar sınırı yasa dışı yollardan geçmedi. Polonya-Belarus sınırında durum farklıydı, burada Rusya ve Belarus'un kasıtlı eylemleriyle mülteci grupları toplandı ve sınırı geçmeye zorlandı. Türkiye'nin attığı adımlar sayesinde bu göç yolu engellenerek Polonya'nın güvenliğini tehdit edecek eylemler dengelendi. Türkiye, Polonya için hayati önem taşıyan güvenlik düzenlemesinin parçasıdır."

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2022'den çok önce, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakıyla başladığını anlatan Olszowska, "Burada Kırım Tatarlarının kaderine isyan eden ve Kırım'ın Ukrayna'ya ilhak edilmesi çağrısında bulunan Türkiye'nin sesi çok önemlidir." dedi.