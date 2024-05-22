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Savunma

24 adetlik Bayraktar TB2 teslimatı ABD'de geniş yankı buldu: İHA santraline dönüştüler

Polonya'nın 24 adet Bayraktar TB2 SİHA teslimatını tamamlaması ABD'de gündem oldu. Bayraktar TB2'lerin Polonya'yı NATO'da yükselen bir İHA merkezi haline getirdiğini kaydeden ABD basını, 'Bayraktar TB2'ler Polonya'yı İHA santraline dönüştürdü' başlığını kullandı.

Star Gazetesi22 Mayıs 2024 Çarşamba 12:25 - Güncelleme:
24 adetlik Bayraktar TB2 teslimatı ABD'de geniş yankı buldu: İHA santraline dönüştüler
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Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları, bir ülkenin daha envanterine girdi. Polonya ile 2021'de imzalanan ve toplam 24 adet TB2 SİHA ihracatını içeren anlaşmanın son teslimatı yapıldı. Böylece, Türkiye ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye SİHA ihracatını tamamlamış oldu.

"BAYRAKTAR TB2'LER POLONYA'YI İHA SANTRALİNE DÖNÜŞTÜRDÜ"

Yaşanan gelişmeyi takibe alan ABD basını, "Bayraktar TB2'ler Polonya'yı İHA santraline dönüştürdü" başlığıyla çarpıcı bir analiz yayımladı.

Polonya'nın TB2'lerle İHA yeteneklerini geliştirdiği kaydedilen analizde, "Ukrayna'daki rolleriyle dikkat çeken TB2'ler, gelişmiş aviyonik, otonom operasyon ve hassas güdümlü mühimmat taşıma yeteneği sunarak Polonya'yı NATO'da yükselen bir İHA merkezi haline getiriyor" ifadeleri yer aldı.

Polonya'nın gelişmiş Bayraktar TB2 İHA'larla askeri gücünü artırdığı ifade edildi.

Polonya ordusunun eskimiş Sovyet dönemi donanımlarını yenilerken dünyanın dört bir yanından önemli bir platform ithalatçısı haline geldiğinden bahsedildi.

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