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Savunma

25 tonluk zırhlıların kalbi olacak! Türk ordusunun gücüne güç katmaya geliyorlar

Türk mühendislerinin yerli ve milli olarak geliştirdiği Tuna motorunun 20-25 tonluk tüm zırhlı araçlara uyumlu olduğu bildirildi. Türk güvenlik güçlerine teslim edilen zırhlı araçlar hakkında konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 'Tuna motoru, bir motor ailesinin parçası, bugün teslim edilen araçların içlerinde kullanılan Tuna motoru, 380 beygir gücünde olan bu motor 4 silindirli.' dedi.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 15:30 - Güncelleme:
25 tonluk zırhlıların kalbi olacak! Türk ordusunun gücüne güç katmaya geliyorlar
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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, BMC Power tarafından üretilen ve taktik tekerlekli zırhlı araçlarda kullanılan ilk seri üretim yerli motoru olan Tuna'nın, 20-25 tonluk tüm zırhlı araçlarda kullanılabileceğini söyledi.

Görgün, İzmir'de gerçekleştirilen ilk seri üretim yerli ve milli motorlu taktik tekerlekli 100 zırhlı aracın teslim törenin ardından gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Çok anlamlı bir tören gerçekleştirdiklerini aktaran Görgün, İzmir'de Jandarma ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan Vuran ve Kirpi taktik tekerlekli zırhlı araçların teslimatını yaptıklarını

Teslim edilen araçların yerli motorla çalışıyor olmasının bugünü farklı ve anlamlı kıldığını dile getiren Görgün, şöyle devam etti:

"Savunma sanayinde yüzde 81 yerlilik oranına ulaştığımızı her seferinde gururla ifade ediyoruz. Bugün bu kara araçlarında yerli motorların kullanılmasıyla bu platformlardaki yerlilik oranları yüzde 95'lere vardı. Bu bir motor ailesinin bir parçası, bugün teslim edilen araçların içlerinde kullanılan Tuna motoru, 380 beygir gücünde olan bu motor 4 silindirli. Bunun bir sonraki 600 beygirlik olan Azra motoru, sonra Utku motoru, sonra bizim ana muharebe tankımız için geliştirdiğimiz Batu motoru... Batu motorunun deniz platformlarında kullanılacak motor projelerinin süratle test ve kalifikasyon süreçleri devam ediyor. İşte bunların ilki tamamlanan Tuna motoru, Vuran ve Kirpi araçları gibi 20-25 tonluk zırhlı araçlar ailesi olan tüm zırhlı araçlarda kullanılabilecek bir motor. Bunun ilk teslimatlarını bu ürünlerimizle yapmış oluyoruz."

Sadece kara araçları değil deniz araçları, insansız hava araçları, helikopterler ve Milli Muharip uçağı Kaan için başlattıkları yerli motor çalışmalarının bulunduğunu hatırlatan Görgün, savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 100'e gelmesini amaçladıklarını sözlerine ekledi.

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