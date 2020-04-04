star.com.tr 04 Nisan 2020 Cumartesi 21:23 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 21:23

ABD Donanması tarafından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, BAE Systems 200.3 milyon dolarlık bir sözleşme kapsamında USS Boxer'da yaklaşık 18 aylık bakım ve modernizasyon çalışmaları gerçekleştirecek.

BAE Systems'ın San Diego tersanesi, Haziran 2020'de 843 feet uzunluğundaki USS Boxer'da çalışmaya başlayacak. Sözleşme kapsamında BAE Systems, gemiyi F-35B müşterek saldırı uçağını desteklemek ve işletmek için modernize edecek.

Tersanenin 25 yaşındaki gemideki çalışmasını Aralık 2021'de tamamlaması bekleniyor. Sözleşmede, kullanıldığında kümülatif değeri 207.48 milyon dolara getirecek seçenekler bulunuyor.

40 bin ton Wasp sınıfı amfibi saldırı gemisi, 2019'da Tahran ve Washington arasındaki gerilimler zirveye çıktığında Basra Körfezi'ne konuşlandırıldı. Gemi şu anda F-35B ile değiştirilecek olan eski Harrier II dikey iniş savaş uçağı kullanıyor.

Mart 2020'de, USS Boxer'ın iki mürettebatı üyesi - COVID-19'dan etkilenen ilk ABD savaş gemisi olarak kayıtlara geçti.

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